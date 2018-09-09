ДТП в Одесі: мешканці сусідніх будинків розповіли про погану репутацію дороги на Фонтані

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Леся Виговська.

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Приблизно о 21:30 суботи, 8 вересня, автомобіль BMW, за кермом якого перебував 27-річний місцевий житель Олег Семиренко, спровокував смертельну ДТП в Одесі. На великій швидкості його автомобіль на 6-й станції Фонтану зіткнувся з автомобілем Skoda, за кермом за якого перебував 42-річний нацгвардієць Дмитро. Удар був настільки потужним, що BMW не загальмувавши наїхав на шістьох людей, які перебували на зупинці.

Внаслідок наїзду двоє людей загинули на місці: 55-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще один чоловік віком приблизно 30-40 років був доставлений у лікарню та прооперований. Троє перехожих отримали переломи ніг та забої, проте госпіталізації не потребували. За словами очевидців, від водія BMW, який намагався втекти з місця аварії, було чути алкоголем. Над ним ледь не вчинили самосуд.

За словами журналістки 24 каналу, громадяни з якими вона спілкувалися, мешканці Одеси, які проживають у сусідніх будинках, кажуть, що чули потужний "вибух". Очевидно, що це був удар двох автомобілів та автомобіля об стовб. Також вони додають, що ця дорога, в принципі, дуже часто використовується порушниками і любителями швидкості. Окрім цього, за словами мешканців, тут дуже часто навіть не працює світлофор, що також є причиною аварій, але не у цьому випадку. Як свідчать дані поліції, водій BMW був у стані алкогольного сп'яніння.