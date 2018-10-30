ДТП з акторами "Дизель Шоу": з’явились свіжі дані про стан здоров’я артистів

У мережі опублікована остання інформація про нинішній стан здоров'я акторів "Дизель Шоу", які 20 жовтня потрапили у жахливу ДТУ. Жертвою аварії стала колега акторів Марина Поплавська.

Відповідна інформація опублікована на Facebook-сторінці "Дизель Шоу".

Зазначається, що за попередніми прогнозами, актори увійдуть у робочий стан до кінця 2018 року.

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Яна Глущенко і Єгор Крутоголов поки що проходять реабілітацію в домашніх умовах. Актори в очікуванні подальшого обстеження лікарів.

Евгенію Сморигіну прописаний постільний режим до кінця року.

Вікторія Булітко оговтується від події морально і фізично.

Євгеній Гашенко і Олександр Бережок самостійно пересуваються, але ходять у гіпсі.

Максим Неліпа потроху одужує, але також все ще ходить у гіпсі.

Балет "Ва-банк" також проходить реабілітацію і відновлення.

Тому "Дизель Студіо" прийняли рішення про скасування всіх сценічних концертів до кінця 2018 року. Ми продовжимо радувати глядачів на сцені "Палацу України", а також у залах міст України та всього світу в 2019 році,

– зазначається у повідомленні на сторінці "Дизель Шоу".

Нагадаємо, 20 жовтня на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Внаслідок ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська.



Окрім того, були госпіталізовані актори Яна Глущенко та Єгор Крутоголов, а також постраждали актори "Дизель Шоу" Євгеній Гашенко, Максим Неліпа, Олександр Бережок, Євген Сморигін, Олег Іваниця та Вікторія Булітко.