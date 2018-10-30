ДТП з акторами "Дизель Шоу": з’явилось фото Бережка після аварії

У соціальних мережах з'явилося перше фото одного з акторів "Дизель Шоу" Олександра Бережка, зроблене після ДТП, в якій загинула його колега Марина Поплавська та постраждали ще низка акторів цього проекту.

Відповідне фото в Instagram опублікувала дружина Бережка – Олена.

На знімку актор сидить на лавці біля свого будинку. Його нога в гіпсі. Також видно, що Бережок пересувається за допомогою милиць. Як відомо, внаслідок аварії він отримав 2 переломи.

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За словами дружини, при цьому Олександр не сидить, склавши руки.

"Наш тато на два місяці в домашньому режимі. Ось змайстрував лавку, ще два столи на підході", – написала дружина актора "Дизель Шоу".

Раніше Бережок написав про загиблу Поплавську: "Моя сценічна тещо... скільки разів я називав тебе мамою. Моя хороша, добра людино. Я не забуду тебе ніколи. Ти врятувала нас всіх".

Нагадаємо, 20 жовтня на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Внаслідок ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Окрім того, були госпіталізовані актори Яна Глущенко та Єгор Крутоголов, а також постраждали актори "Дизель Шоу" Євгеній Гашенко, Максим Неліпа, Олександр Бережок, Євген Сморигін, Олег Іваниця та Вікторія Булітко.