ДТП з автівкою Пинзеника під Радою: поліція відкрила два кримінальні провадження

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом ДТП та хуліганських дій, вчинених 12 липня в урядовому кварталі. Правоохоронці вже встигли затримати одного правопорушника.

Раніше 24 канал повідомляв про ДТП за участі автомобіля народного депутата Павла Пинзеника, яка сталася в урядовому кварталі 12 липня. На вулиці Шовковичній позашляховик "Тойота Ленд Крузер" народного депутата Павла Пинзеника наїхав на одного з учасників акції. Постраждалого забрали в "швидку".

Пізніше нардеп ардеп Пинзеник розповів деталі інциденту. За його словами, перед поворотом на вулицю Шовковичну на автомобіль кинулись мітингарі з наміром його зупинити: почали бити руками, ногами і важкими предметами, розбили скло заднього виду, намагались зупинити і проникнути в автомобіль через двері чи розбите заднє скло.

"Вчора до Печерського управління поліції надійшло повідомлення, що на перетині вулиць Інститутська та Садова під час блокування руху автомобілів активіст отримав травму ноги, а інші мітингувальники пошкодили скло іномарки. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група поліції", – повідомила прес-служба Нацполіції Києва.

Правоохоронці зазначили, що за цим фактом вже відкрили два кримінальні провадження.

Попередньо встановлено, що рух машини "Тойота Ленд Крузер" заблокували кілька десятків осіб. Вони чинили хуліганські дії та розбили заднє скло іномарки. У результаті один із чоловіків отримав травму ноги, після чого його доставили до лікарні. Також правоохоронці встановили особу активіста, якого обґрунтовано підозрюють у пошкодженні автомобіля,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманий – мешканець Києва, 1991 року народження.

Розпочато кримінальні провадження за статтею "Хуліганство" та статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".