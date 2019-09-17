ДТП з електросамокатом у Львові змусило поліцію звернутися до Верховної Ради

Marcedes-Benz зіткнувся з електросамокатом у Львові 16 вересня. 36-річний водій самоката потрапив до лікарні. Інцидент викликав у поліцейських серйозні роздуми щодо того, як правильно оформити цю дорожньо-транспортну пригоду.

У Нацполіції пояснили, що наразі у чинному законодавстві немає чіткого визначення щодо юридичного статусу електросамокатів та їхніх водіїв. А отже, їх не можна зарахувати ні до пішоходів, ні до велосипедів, ні до транспорту – до жодної категорії.

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Тому патрульна поліція рекомендує власникам новомодних засобів пересування подбати про власну безпеку та пам’ятати, що вони учасники дорожнього руху – хоч і з невизначеним статусом.

У будь-якому випадку, подбати про безпеку варто і, як це роблять велосипедисти, користуватися хоча б шоломами та наколінниками. І не забувати подавати сигнали іншим учасникам дорожнього руху про свої маневри.



Учасник дорожнього руху "із невизначеним юридичним статусом"

Поліція просить також і водіїв автомобілів: "Якщо ви бачите, що по дорозі їде електросамокат, дотримуйтеся безпечної дистанції – адже власники таких засобів пересування не є захищеними".

Окреме прохання від НПУ до депутатів Ради: варто звернути увагу на цю ситуацію та внести відповідні зміни у законодавство. Адже таких засобів пересування ставатиме дедалі більше.

Що таке електросамокат? Це звичайний самокат, оснащений електричним мотором та акумуляторною батареєю. Таким чином він може їхати самостійно, а його водій не повинен допомагати собі ногами. Більшість моделей складаються, тож він займає дуже мало місця у квартирі чи навіть офісі.