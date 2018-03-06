ДТП з кортежем Порошенка – це... Ваша думка

Автомобіль з кортежу президента Петра Порошенка 6 березня збив літнього чоловіка в Києві. Пішохід порушив правила, однак вразили подальші дії регулювальника, який спершу пропустив весь кортеж і лише потім допоміг потерпілому.

ДТП з кортежем Порошенка сталася в Києві в Печерському районі близько 12-години. Чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника. На капоті авто, яке збило людину, залишилася вм'ятина. 87-річний потерпілий перебуває в лікарні зі струсом мозку та переломом ноги.

Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко написав у Facebook, що президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу.

За інформацією Нацполіції правоохоронці, які перебували в автомобілі, одразу надали потерпілому першу медичну допомогу та викликали лікарів. Однак на відео добре видно, що після ДТП автомобіль зупинився, одразу з нього ніхто не вийшов, регулювальник пропустив усі авто з кортежу і лише тоді до потерпілого підійшли.

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