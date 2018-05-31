00:07
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
22°C 11°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
  • понеділок
    28°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

ДТП з кортежем Порошенка і дитиною в Києві: фото перших хвилин після аварії

306 Читать новость на русском
ДТП з кортежем Порошенка в Києві
ДТП з кортежем Порошенка в Києві / Dtp.kiev.ua

Під час аварії, коли спецавтомобіль поліції у Києві збив на пішохідному переході 13-річного велосипедиста, хлопчика відкинуло на десятки метрів від удару з автівкою.

Про це повідомили очевидці ДТП, що перебувають нараз на місці інциденту.

Зазначимо, що що 31 травня у Києві на пішохідному переході авто збило 13-річного велосипедиста. Очевидці повідомляли, що це був нібито автомобіль з кортежу Президента України Петра Порошенка. Хлопця забрали до лікарні із черепно-мозковою травмою і переломом ноги.

В Адміністрації Президента України запевнили, що авто, яке збила дитину в Києві, не належало до кортежу глави держави.

У поліції сповістили, що їх авто, яке збило 13-річного велосипедиста у Києві, виконувало спецзавдання. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

Зазначимо, що один зі свідків аварії встиг зняти на відео з вікна своєї квартири перші хвилини після скоєння ДТП та продемонстрував кадри журналістові під час стріму. Так, на фото видно хлопчика, який лежить після удару авто на дорозі.

кортеж Порошенко ДТП Київ діти
Перші хвилини після ДТП у Києві

На кадрах з відео видно, що на місці аварії зупинився автомобіль державної охорони. При цьому автомобілі із кортежу об’їжджають місце ДТП і рушають далі.

ДТП кортеж Порошенко Київ діти
Кортеж оминає місце аварії

ДТП Київ діти кортеж Прошенка
Дитина, яку збило авто з кортежу, лежить на асфальті, а машини з кортежу їдуть далі

На опублікованих кадрах також видно, як у хвості "кортежу" їдуть, як зазначає автор відео, "броньовик з глушилкою" та авто поліції.

Очевидець аварії наголосив, що швидка медична допомога на місце інциденту прибула дуже швидко.

ДТП кортеж Порошенка Київ діти
Бронеавтомобіль на місці ДТП з кортежем у Києві

Відео з першими хвилинами після ДТП у Києві можна переглянути на 8:20.

 

Теги: Новини України Новини Києва ДТП з кортежем Порошенка Аварії та ДТП Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 31 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
31 травня, 23:00 Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
Олександра Устінова 164
Головні новини 31 травня: деталі
31 травня, 22:33 Головні новини 31 травня: деталі "вбивства" Бабченка, відставка Зідана та голодування Кольченка
1545
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
31 травня, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2795
Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
31 травня, 22:01 Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
Олексій Чибісов 1279
Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
31 травня, 21:00 Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
Віталій Шабунін 244
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук