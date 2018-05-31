ДТП з кортежем Порошенка і дитиною в Києві: фото перших хвилин після аварії

Під час аварії, коли спецавтомобіль поліції у Києві збив на пішохідному переході 13-річного велосипедиста, хлопчика відкинуло на десятки метрів від удару з автівкою.

Про це повідомили очевидці ДТП, що перебувають нараз на місці інциденту.

Зазначимо, що що 31 травня у Києві на пішохідному переході авто збило 13-річного велосипедиста. Очевидці повідомляли, що це був нібито автомобіль з кортежу Президента України Петра Порошенка. Хлопця забрали до лікарні із черепно-мозковою травмою і переломом ноги.



В Адміністрації Президента України запевнили, що авто, яке збила дитину в Києві, не належало до кортежу глави держави.

У поліції сповістили, що їх авто, яке збило 13-річного велосипедиста у Києві, виконувало спецзавдання. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

Зазначимо, що один зі свідків аварії встиг зняти на відео з вікна своєї квартири перші хвилини після скоєння ДТП та продемонстрував кадри журналістові під час стріму. Так, на фото видно хлопчика, який лежить після удару авто на дорозі.



Перші хвилини після ДТП у Києві

На кадрах з відео видно, що на місці аварії зупинився автомобіль державної охорони. При цьому автомобілі із кортежу об’їжджають місце ДТП і рушають далі.



Кортеж оминає місце аварії



Дитина, яку збило авто з кортежу, лежить на асфальті, а машини з кортежу їдуть далі

На опублікованих кадрах також видно, як у хвості "кортежу" їдуть, як зазначає автор відео, "броньовик з глушилкою" та авто поліції.

Очевидець аварії наголосив, що швидка медична допомога на місце інциденту прибула дуже швидко.



Бронеавтомобіль на місці ДТП з кортежем у Києві

Відео з першими хвилинами після ДТП у Києві можна переглянути на 8:20.