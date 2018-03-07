ДТП з кортежем Порошенка: стало відомо про стан потерпілого пенсіонера

Стан 87-річного киянина Василя Андрійовича, який отримав травми внаслідок аварії за участі президентського кортежу, погіршився.

Про це розповів син постраждалого пенсіонера, передає "ТСН".

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Як відомо, 6 березня у Києві автомобіль президентського кортежу збив літнього чоловіка. Іномарка, яка скоїла ДТП, залишилася на місці події.

За його словами, батько досі перебуває у реанімації і наразі його готують до операції на нозі.

Водночас син пенсіонера розповів, що адміністрація президента дотримується слова і допомагає в лікуванні. Проте, чим саме допомагають у Порошенка, чоловік не уточнив.

Нагадаємо, раніше син постраждалого в аварії із кортежем президента Петра Порошенка 87-річного киянина розповів, що пенсіонер нічого не пам'ятає про ДТП. Лікарі діагностували у нього важкий перелом гомілки лівої ноги, який потребує операції.