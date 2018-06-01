10:28
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 11°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
  • понеділок
    28°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

ДТП з кортежем у Києві: стало відомо, що зараз зі збитою дитиною

2242 Читать новость на русском
ДТП з кортежем у Києві
ДТП з кортежем у Києві / Dtp.kiev.ua

Збитому 31 травня ввечері у Києві 13-річному велосипедистові досі проводять операцію. Дитина перебуває у столичній лікарні Охматдит.

Про це повідомляє ТСН.

Батьки хлопчика розповіли, що внаслідок аварії їх син отримав численні перелами та забої.

Читайте також: ДТП із дитиною на велосипеді у Києві: водій, який збив хлопця, дав коментар

За словами свідків ДТП, коли дитину збив поліцейський автомобіль, хлопчик саме переходив дорогу пішохідним переходом і віз із собою велосипед. Дитину відкинуло на 30 метрів. Очевидці запевняють, що автомобіль мчав попереду офіційного кортежу.

На опублікованих у мережі фото видно, що від удару автомобіля з хлопчика аж позлітало взуття. Воно так і залишилося лежати на дорозі після того, як дитину забрали до лікарні.

ДТП кортеж Київ аварія дитина
Взуття хлопчика, якого збило авто з кортежу в Києві

Нагадаємо, що 31 травня у Києві на пішохідному переході авто збило 13-річного велосипедиста. Очевидці повідомляли, що це був нібито автомобіль з кортежу Президента України Петра Порошенка. Хлопця забрали до лікарні із черепно-мозковою травмою і переломом ноги.

В Адміністрації Президента України запевнили, що авто, яке збила дитину в Києві, не належало до кортежу глави держави.

Пізніше стало відомо, що авто належить поліції і воно виконувало спецзавдання. Водій здав тест, який не виявив у його крові алкоголю. Правоохоронці відкрили справу за фактом ДТП.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП ДТП з кортежем у Києві Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Важкі часи для ЄС:
сьогодні, 10:05 Важкі часи для ЄС: "сутінки" Європи почнуться в Італії?
Борис Немировський 348
У чому секрет лояльності Порошенка до соратника Путіна Ротенберга
сьогодні, 09:00 У чому секрет лояльності Порошенка до соратника Путіна Ротенберга
Сергій Лещенко 421
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
31 травня, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
3214
Філія НКВС: хто працює у МДБ
сьогодні, 08:41 Філія НКВС: хто працює у МДБ "ДНР"?
Олексій Чибісов 853
Американські криміналісти довели, що протестувальників на Майдані вбивав
сьогодні, 05:33 Американські криміналісти довели, що протестувальників на Майдані вбивав "Беркут"
Блог Медіа 3962
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук