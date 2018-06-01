ДТП з кортежем у Києві: стало відомо, що зараз зі збитою дитиною
Збитому 31 травня ввечері у Києві 13-річному велосипедистові досі проводять операцію. Дитина перебуває у столичній лікарні Охматдит.
Про це повідомляє ТСН.
Батьки хлопчика розповіли, що внаслідок аварії їх син отримав численні перелами та забої.
Читайте також: ДТП із дитиною на велосипеді у Києві: водій, який збив хлопця, дав коментар
За словами свідків ДТП, коли дитину збив поліцейський автомобіль, хлопчик саме переходив дорогу пішохідним переходом і віз із собою велосипед. Дитину відкинуло на 30 метрів. Очевидці запевняють, що автомобіль мчав попереду офіційного кортежу.
На опублікованих у мережі фото видно, що від удару автомобіля з хлопчика аж позлітало взуття. Воно так і залишилося лежати на дорозі після того, як дитину забрали до лікарні.
Взуття хлопчика, якого збило авто з кортежу в Києві
Нагадаємо, що 31 травня у Києві на пішохідному переході авто збило 13-річного велосипедиста. Очевидці повідомляли, що це був нібито автомобіль з кортежу Президента України Петра Порошенка. Хлопця забрали до лікарні із черепно-мозковою травмою і переломом ноги.
В Адміністрації Президента України запевнили, що авто, яке збила дитину в Києві, не належало до кортежу глави держави.
Пізніше стало відомо, що авто належить поліції і воно виконувало спецзавдання. Водій здав тест, який не виявив у його крові алкоголю. Правоохоронці відкрили справу за фактом ДТП.