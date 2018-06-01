ДТП з кортежем у Києві: стало відомо, що зараз зі збитою дитиною

Збитому 31 травня ввечері у Києві 13-річному велосипедистові досі проводять операцію. Дитина перебуває у столичній лікарні Охматдит.

Про це повідомляє ТСН.

Батьки хлопчика розповіли, що внаслідок аварії їх син отримав численні перелами та забої.

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За словами свідків ДТП, коли дитину збив поліцейський автомобіль, хлопчик саме переходив дорогу пішохідним переходом і віз із собою велосипед. Дитину відкинуло на 30 метрів. Очевидці запевняють, що автомобіль мчав попереду офіційного кортежу.

На опублікованих у мережі фото видно, що від удару автомобіля з хлопчика аж позлітало взуття. Воно так і залишилося лежати на дорозі після того, як дитину забрали до лікарні.



Взуття хлопчика, якого збило авто з кортежу в Києві

Нагадаємо, що 31 травня у Києві на пішохідному переході авто збило 13-річного велосипедиста. Очевидці повідомляли, що це був нібито автомобіль з кортежу Президента України Петра Порошенка. Хлопця забрали до лікарні із черепно-мозковою травмою і переломом ноги.



В Адміністрації Президента України запевнили, що авто, яке збила дитину в Києві, не належало до кортежу глави держави.



Пізніше стало відомо, що авто належить поліції і воно виконувало спецзавдання. Водій здав тест, який не виявив у його крові алкоголю. Правоохоронці відкрили справу за фактом ДТП.