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      ДТП з туристами на Прикарпатті: винуватцям обрали запобіжний захід

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      Що відомо про падіння вантажівки з туристами з Білорусі на Прикарпатті
      Що відомо про падіння вантажівки з туристами з Білорусі на Прикарпатті / Прес-служба Нацполіції

      На Прикарпатті обрали запобіжний захід підозрюваним у справі смертельної ДТП, внаслідок якої в області загинули 3 людини та ще 10 потрапили до лікарні.

      6 травня між селами Бистрець і Красник Івано-Франківської області вантажівка ГАЗ-66 впала з висоти 40 метрів у річку Чорний Черемош. В автомобілі перебували 23 туристи з Білорусі та 1 водій. У результаті загинули 3 особи (29-річний керівник групи та 2 жінки 23-х і 28 років), ще 10 госпіталізовано, зокрема водій. Загалом було врятовано 20 осіб, 16 з них врятувалися власними силами.

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      Водія вантажівки, що п'яним перевозив туристів, ув'язнили на два місяці. Йому загрожує до 10 років тюрми. Керівника фірми та водночас голову місцевої "Федерації рафтингу Прикарпаття", що дозволив посадити туристів у несправний автомобіль із нетверезим водієм, на час слідства взяли під цілодобовий домашній арешт. Йому загрожує п'ять років неволі.

      Клопотання задовольнити запобіжний захід у вигляді тримання від вартою, щодо Токарчука Володимира Михайловича. Застосувати, щодо Кавацюка Віктора Васильовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити йому цілодобово залишати житло,
      – сказала суддя Івано-Франківського міського суду Олена Татарінова.

      дтп з білорусами прикарпаття
      Фото з місця ДТП

      Дивіться відео обрання запобіжного заходу:

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Івано-Франківська Новини Білорусі Алкоголь
      Джерело: 24 канал
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