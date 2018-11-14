ДТП з українцями у Чехії: у МЗС спростували інформацію про смерть постраждалої українки

У Міністерстві закордонних справ України спростовують інформацію про смерть постраждалого у ДТП на території Чехії громадянина України, який після резонансної аварії потрапив у лікарню.

11 листопада у районі міста Тржінец на сході Чехії мікроавтобус з українськими заробітчанами потрапив жахливу ДТП.

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Міні-бус, в якому їхало п’ятеро закарпатців зіткнувся з вантажівкою. Четверо українців, які перебували у бусі, загинули на місці.

Закарпатські ЗМІ повідомили, що ще одна постраждала у важкому стані була доставлена до лікарні.

Вдень 14 листопада з’явилась інформація про те, що жінка померла у лікарні.

Проте у МЗС України цю інформацію спростували. Так заступник директора Департаменту консульської служби МЗС – начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич запевнив, що постраждалий у ДТП громадянин України досі перебуває у лікарні, пише УНН.

Потерпілий перебуває в лікарні. Йому надається необхідна медична допомога,

– зазначив дипломат.

Раніше у МЗС повідомили, що зараз вирішується питання щодо репатріації на батьківщину тіл загиблих українців.