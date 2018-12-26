Як VIP-батьки відкупляють своїх дітей у суді після смертельних ДТП

Українська Феміда вибіркова – до когось вона надто сувора, а до кого геть поблажлива.

Мене вразила новина із зали Верховного суду з приводу дорожньо-транспортної пригоди, учасником якої став син Нестора Шуфрича Нестор-молодший.

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Влітку 2017 року, керуючи автомобілем Bentley, в центрі Києва на пішохідному переході збив чоловіка. У потерпілого були серйозні травми, він певний час лікувався, а родина Шуфричів опікувалася постраждалим та оплачувала усі його лікарняні рахунки.

Резонанс у ДТП справді був великий. Шуфрича молодшого від відповідальності відверто ніхто не відмазував. Батько прямо заявляв на камери, якщо винуватий – відповідатиме по повній. Нехай суд вирішує.



Фото ДТП

Рік тому Печерський суд вирішив призначити Шуфричу-молодшому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і разом з тим звільнив від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік. Плюс до того, залишив йому водійське посвідчення.

Прокурор у справі подав касацію до Верховного суду, адже вирок вважав неповним та несправедливим.

І сьогодні маємо остаточний вердикт Феміди. Рішення Печерського суду залишити без змін – три роки із відстрочкою, а касацію прокурора – про позбавлення водійських прав – відхилити.

Отже, Шуфрич-молодший жодних обмежень щодо пересування містом за кермом не отримав. І це – після гучної ДТП. Так, родина Шуфричів доволі гідно вийшла із неприємної ситуації. Постраждалого не кинули напризволяще, йому оплатили лікарняні рахунки та реабілітацію, а наостанок уклали мирову угоду – за відмову від претензій він отримав компенсацію в мільйон гривень.

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Всі щасливі, здорові та задоволені. Можна розходитись. Ця історія такий собі happy end, коли ми побачили, що родина політика публічно визнала свою провину у ситуації та публічно відкупилася від постраждалої сторони. Але є ще й інший бік медалі – суд лишив водійського посвідчення винуватцю ДТП.



Син Нестора Шуфрича

Навіть після того, як його провина була повністю доведена і визнана ним самим. Невже матеріальні взаємовідносини сторін можуть якимось чином впливати на право керувати автомобілем після цього? Добре, що ніхто в тій аварії не загинув.

І як тут не згадати трагічну історію із не менш вражаючим вироком. У січні 2018 року в Харкові 18-річний юнак Тигран Енгібарян за кермом Toyota насмерть збив хлопця, який йшов по пішохідному переходу.

Момент аварії зафіксувала камера реєстратора – кадри вражаючі. Toyota виїхала на зустрічну і на швидкості між автомобілями заїхала на пішохідних перехід. Винуватець зник з місця події. Хлопець загинув на місці.



Тигран Енгибарян, який скоїв смертельне ДТП в Харкові



І що вирішила Феміда? У квітні Московський суд Харкова засудив його до трьох років ув’язнення та позбавлення права керувати автомобілем, а у серпні – Апеляційний суд харківської області відпустив його на всі чотири сторони.

Цікаво, що сценарій батога та пряника щодо покарання та помилування Тиграна Енгибаряна дуже схожий на той, за яким покаранння по суті уникнув син Нестрра Шуфрича.

Так само після трагічної ДТП батьки Енгибаряна публічно заявляли, що виступають за максимальне покарання для сина, і що він має відповідати за законом.

Але коли сплив час і дійшла справа до апеляції, виявилося, що постраждалій стороні – батькам загиблого хлопця Енгибаряни виплатили 80 тисяч доларів, і ті відмовились від будь-яких моральних та матеріальних претензій та не виступали проти умовного засудження Тиграна. І суд шляхені дії сторони обвинуваченого та думку постраждалої сторони, звісно, врахував.

І от що зараз спостерігаємо ми у справі про аварію за участі водійки Lexus Олени Зайцевої, коли на перехресті загинули 5 людей.



Водійка Lexus Олени Зайцевої

Пропустимо подробиці про нібито неможливість встановити харківськими експертами швидкість Lexus, про нібито неможливість встановити ними стан наркотичного сп’яніння водійки, про намагання розподілити навпіл провину за трагедію із водієм другого автомобіля-учасника аварії Дронова, хоча саме Lexus їхав на свій червоний.

Сторона Зайцевї так само грошима намагається задобрити постраждалих, ми ж пам’ятаємо, як одразу після ДТП на рахунки родичів загиблих та постраждалих почали надходити по 50 тисяч допомоги від Зайцевої, і її адвокат наполегливо намагалась довести у судовому засідання, що таким чином обвинувачена допомагає людям, і це обов’язково має бути пом’якшувальною обставиною при винесенні вироку.



Фото ДТП у Харкові

Кілька постраждалих у справі, яка слухається вже більше року, до речі також відмовились від претензій, отже судячи з усього така матеріальна допомога своєї мети таки досягла. Чергове слухання по цій резонансній ДТП призначене на 8 січня. Кінцевого вироку чекає без перебільшення уся країна.

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І він має стати лакмусовим папірцем, який покаже – наскільки справедлива наша українська Феміда, і чи впливають гроші на її вироки.