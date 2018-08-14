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ДТП за участю сина екс-соратника Медведчука: батько мажора виступив на захист порушника

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Андрій та Михайло Бузинарські
Андрій та Михайло Бузинарські / Фото з вільних мереж

Колишній керівник Рівненського осередку проросійської громадської організації "Український вибір" Михайло Бузинарський прокоментував ДТП за участю свого сина Андрія та погрози останнього на адресу журналістки Інни Білецької.

Про це повідомляє "Четверта влада".

24 канал повідомляв, що у Рівному син екс-голови рівненського осередку ГО "Український вибір" і чинного очільника обласної організації партії "За життя" Андрій Бузинарський проїхав на червоне світло і протаранив інше авто, внаслідок чого постраждали 2 людей. Окрім того, водій погрожував журналістці Інні Білецький.

Михайло Бузинарський запевнив, що його син у момент аварії не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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Я не бачив ніяких документів на сьогодні, які підтверджують, що він був у нетверезому стані. Але я засуджую взагалі, що людина сідає за кермо в нетверезому стані,
– сказав Михайло Бузинарський.

Також він стверджує, що у скоєнні ДТП винні обидва водії, оскільки обоє поїхали на жовтий сигнал світлофора.

"Я не експерт, але по тому, що я бачив там, – "обоюдка", тому що там "жовтий" з обох сторін горів", – сказав екс-керівник проекту "Український вибір"

При цьому той факт, що його син погрожував журналістці "UA Рівне", Михайло Бузинарський заперечує. Чоловік пояснює це тим, що його син Андрій отримав травму в результаті ДТП і не розумів, що говорить.

Думаю, що просто після такої серйозної ДТП він вдарився головою. У той час людина перебуває у стресовому стані, і він не усвідомлює, що говорить... По-друге, ви говорите, що він був у нетверезому стані, тому я просто вважаю, що він не усвідомлював, що він говорить, і кому він це говорить. Вона не пред'явила посвідчення. Тому я думаю, що тут два фактори: він не розібрався що це журналіст, а головне, що після такої ДТП людина не думає, що їй говорити",
– переконує Михайло Бузинарський.

Як повідомили в поліції, Андрій Бузинарський порушив правила дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження, та погрожував журналісту. Також він є підсудним за зберігання наркотиків (велика партія метамфетаміну). Після скоєння ДТП у молодшого Бузинарського виявили в крові 2,14 проміле алкоголю при нормі 0,2 проміле.

Теги: Новини України Новини політики Рівне Аварії та ДТП Кримінальні новини журналісти Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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