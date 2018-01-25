ДТП за участю сина Шуфрича: прокуратура оскаржує вирок

Прокуратура подала апеляцію на вирок сину нардепа Шуфрича, який збив пішохода в Києві / Фото з відкритих джерел

Прокуратура Києва подала апеляцію на вирок сину народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича Нестору, який у серпні 2017 року збив на своєму Bentley чоловіка в центрі столиці.