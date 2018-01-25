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ДТП за участю сина Шуфрича: прокуратура оскаржує вирок

19:27, сьогодні 316 Читать новость на русском
Прокуратура подала апеляцію на вирок сину нардепа Шуфрича, який збив пішохода в Києві
Прокуратура подала апеляцію на вирок сину нардепа Шуфрича, який збив пішохода в Києві / Фото з відкритих джерел

Прокуратура Києва подала апеляцію на вирок сину народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича Нестору, який у серпні 2017 року збив на своєму Bentley чоловіка в центрі столиці.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Прокуратура подала апеляцію", – зазначили в прокуратури столиці.

Нагадаємо, 26 серпня син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході у центрі Києва збив чоловіка. Потерпілий потрапив до реанімації.

28 грудня суд у Києві засудив до року умовного покарання Нестора Шуфрича-молодшого .Окрім того, Шевченківський райсуд Києва на 2 місяці обмежив Шуфричу-молодшому право керування транспортними засобами.

Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Кримінальні новини Нестор Шуфрич Київська прокуратура Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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