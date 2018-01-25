ДТП за участю сина Шуфрича: прокуратура оскаржує вирок
Прокуратура Києва подала апеляцію на вирок сину народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича Нестору, який у серпні 2017 року збив на своєму Bentley чоловіка в центрі столиці.
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва, передає "Інтерфакс-Україна".
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"Прокуратура подала апеляцію", – зазначили в прокуратури столиці.
Нагадаємо, 26 серпня син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході у центрі Києва збив чоловіка. Потерпілий потрапив до реанімації.
28 грудня суд у Києві засудив до року умовного покарання Нестора Шуфрича-молодшого .Окрім того, Шевченківський райсуд Києва на 2 місяці обмежив Шуфричу-молодшому право керування транспортними засобами.