Дуа Ліпа кардинально змінила колір волосся: фото

Популярна британська співачка Дуа Ліпа завжди була в образі звабливої шатенки. Однак 23-річна дівчина вирішила поекспериментувала зі своєю зовнішністю і радикально перефарбувалася для виходу нової пісні та відео "Electricity".

Дуа Ліпа опублікувала фото у новому образі на своїй сторінці в Instagram. Читайте також: Співачка Дуа Ліпа засвітила пікантне вбрання від українського дизайнера: фото Так, співачка показала себе шанувальникам блондинкою. Деякі з фанатів дівчини зауважили, що ї більше пасує бути з темним кольором волосся. Інші здивувалися зміною образу і прокоментували, що їм подобаються такі зміни. Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 3 Вер 2018 р. о 2:53 PDT Зазначимо, вихід нового відеокліпу на пісню "Electricity" запланований на 6 вересня. Допис, поширений Mark Ronson (@iammarkronson) 4 Вер 2018 р. о 1:18 PDT Silk City ft. Dua Lipa – Electricity: слухати пісню