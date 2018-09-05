Дуа Ліпа кардинально змінила колір волосся: фото
Популярна британська співачка Дуа Ліпа завжди була в образі звабливої шатенки. Однак 23-річна дівчина вирішила поекспериментувала зі своєю зовнішністю і радикально перефарбувалася для виходу нової пісні та відео "Electricity".
Дуа Ліпа опублікувала фото у новому образі на своїй сторінці в Instagram.
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Так, співачка показала себе шанувальникам блондинкою.
Деякі з фанатів дівчини зауважили, що ї більше пасує бути з темним кольором волосся. Інші здивувалися зміною образу і прокоментували, що їм подобаються такі зміни.
Зазначимо, вихід нового відеокліпу на пісню "Electricity" запланований на 6 вересня.
Silk City ft. Dua Lipa – Electricity: слухати пісню
Джерело: 24 Канал
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