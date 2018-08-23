Дуа Ліпа показала, як святкувала день народження: фото
Популярна британська співачка Дуа Ліпа 22 серпня відсвяткувала своє 23-річчя. З такої нагоди зірка влаштувала запальну вечірку на Ібіці.
У своєму Instagram співачка поділилася кількома фотографіями зі святкування дня народження.
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На одному із знімків Дуа зображена в топі, що підкреслює її пишні груди, і короткій спідниці. Поряд з нею стоїть зв'язка повітряних кульок з цифрою "23", а також дівчина тримає в руках пляшку з шампанським.
Також Ліпа показала, як відривалася з друзями на вечірці на Ібіці. Співачка обрала провокаційний образ у блискучому боді.
Джерело: 24 Канал
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