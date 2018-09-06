Дуа Ліпа приміряла звабливе вбрання в новому кліпі "Electricity": відео

Британська співачка Дуа Ліпа опублікувала звабливе відео до пісні "Electricity". У ролику зірка приміряла пікантне вбрання та показала новий імідж.

Запальна брюнетка Дуа Ліпа перефарбувала волосся. Тепер співачка стала не менш гарячою білявкою, що вже продемонструвала у своєму блозі в Instagram.

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У новому образі артистка постала в кліпі "Electricity", який 5 вересня з'явився на її каналі в YouTube. Запальну пісню Дуа Ліпа записала з вокалістом Silk City. У кліпі артистка приміряла крихітні шорти та білий топ, не одівши спідню білизну. Біляве волосся Дуа Ліпи було ледь вологе, що додало ще більшої пікантності її образу.

Окрім звабливого вбрання співачки, в кліпі "Electricity" можна побачити і її гарячі танці. Ймовірно, вони додали популярності ролику, адже всього за добу понад 500 тисяч користувачів мережі переглянули відео та написали компліменти Дуа Ліпі, а дописи у соцмережі зібрали понад 2 мільйони вподобань.

Дивіться новий кліп Дуа Ліпи та Silk City – "Electricity" (відео):