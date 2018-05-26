Дуа Ліпа спричинила резонанс в мережі через лінію свого одягу: деталі інциденту
Британка Дуа Ліпа, яка виступить на фінальному матчі Ліги Чемпіонів в Києві, є успішною співачкою. Як й інші знаменитості, артистка спробувала себе ще й в ролі дизайнера. Однак її лінія одягу спричинила резонанс в мережі та гострі дискусії.
Нещодавно Дуа Ліпа заявила, що співпрацює з компанією Nyden, що належить бренду H&M. Про свій намір розпочати дизайнерську кар'єру зірка сповістила на сторінці в Twitter.
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"Я почала розробляти колекцію одягу з Nyden, перший випуск якого запланований цієї осені. Така схвильована, що всі побачать це, тому не можу дочекатись!" – анонсувала Дуа Ліпа.
Прихильники артистки одразу ж надіслали десятки питань, які їх хвилювали. Зокрема, користувачі мережі цікавило, чи буде одяг розрахований для пишнотілих жінок та чи вбрання буде унісексом. На це Дуа Ліпа миттєво відповіла.
Так, я хотіла зробити цю колекцію універсальною та доступною для всіх,
– написала зірка.
Однак у коментарі до допису Дуа Ліпа додала, що колекція буде тільки до 16 розміру, відтак пишнотілі жінки не зможуть придбати її вбрання. Таке обмеження в розмірах спричинило шквал критики в соціальній мережі.
"Чи ви не знайомі з реальністю? Ваша лінія вбрання не є універсальною або доступною для більшості людей у світі", – написала розлючена прихильниця Дуа Ліпи.
"Дуа, я люблю тебе, але ти худорлява, як і твоя музика!" – написав інший користувач.
"Нісенітниця, британський ринок одягу для пишнотілих жінок складає 6,6 мільярда, і ви не отримаєте жодної частинки з цього", – додала британка.
Інша користувачка мережі додала, що людям із plus-size складно знайти гарний одяг. Відтак Дуа Ліпа робить велику помилку, що випускатиме вбрання тільки до 16 розміру.