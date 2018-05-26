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Дуа Ліпа спричинила резонанс в мережі через лінію свого одягу: деталі інциденту

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Дуа Ліпа спричинила скандал в мережі
Дуа Ліпа спричинила скандал в мережі / Фото із соцмереж

Британка Дуа Ліпа, яка виступить на фінальному матчі Ліги Чемпіонів в Києві, є успішною співачкою. Як й інші знаменитості, артистка спробувала себе ще й в ролі дизайнера. Однак її лінія одягу спричинила резонанс в мережі та гострі дискусії.

Нещодавно Дуа Ліпа заявила, що співпрацює з компанією Nyden, що належить бренду H&M.  Про свій намір розпочати дизайнерську кар'єру зірка сповістила на сторінці в Twitter. 

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"Я почала розробляти колекцію одягу з Nyden, перший випуск якого запланований цієї осені. Така схвильована, що всі побачать це, тому не можу дочекатись!" – анонсувала Дуа Ліпа. 

Прихильники артистки одразу ж надіслали десятки питань, які їх хвилювали. Зокрема, користувачі мережі цікавило, чи буде одяг розрахований для пишнотілих жінок та чи вбрання буде унісексом. На це Дуа Ліпа миттєво відповіла. 

Так, я хотіла зробити цю колекцію універсальною та доступною для всіх,
– написала зірка. 

Однак у коментарі до допису Дуа Ліпа додала, що колекція буде тільки до 16 розміру, відтак пишнотілі жінки не зможуть придбати її вбрання. Таке обмеження в розмірах спричинило шквал критики в соціальній мережі. 

"Чи ви не знайомі з реальністю? Ваша лінія вбрання не є універсальною або доступною для більшості людей у ​​світі", – написала розлючена прихильниця Дуа Ліпи. 

"Дуа, я люблю тебе, але ти худорлява, як і твоя музика!" – написав інший користувач.

"Нісенітниця, британський ринок одягу для пишнотілих жінок складає 6,6 мільярда, і ви не отримаєте жодної частинки з цього", – додала британка. 

Інша користувачка мережі додала, що людям із plus-size складно знайти гарний одяг. Відтак Дуа Ліпа робить велику помилку, що випускатиме вбрання тільки до 16 розміру. 

 

Теги: LifeStyle Мода Музика Скандал
Джерело: 24 Канал
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