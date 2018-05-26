Дуа Ліпа спричинила резонанс в мережі через лінію свого одягу: деталі інциденту

Британка Дуа Ліпа, яка виступить на фінальному матчі Ліги Чемпіонів в Києві, є успішною співачкою. Як й інші знаменитості, артистка спробувала себе ще й в ролі дизайнера. Однак її лінія одягу спричинила резонанс в мережі та гострі дискусії.

Нещодавно Дуа Ліпа заявила, що співпрацює з компанією Nyden, що належить бренду H&M. Про свій намір розпочати дизайнерську кар'єру зірка сповістила на сторінці в Twitter.

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"Я почала розробляти колекцію одягу з Nyden, перший випуск якого запланований цієї осені. Така схвильована, що всі побачать це, тому не можу дочекатись!" – анонсувала Дуа Ліпа.

Прихильники артистки одразу ж надіслали десятки питань, які їх хвилювали. Зокрема, користувачі мережі цікавило, чи буде одяг розрахований для пишнотілих жінок та чи вбрання буде унісексом. На це Дуа Ліпа миттєво відповіла.

Так, я хотіла зробити цю колекцію універсальною та доступною для всіх,

– написала зірка.

@DUALIPA will your Nyden line be unisex??I would buy your collection stuff.... — SIDNEY (@DUAORA) 24 травня 2018 р.

Однак у коментарі до допису Дуа Ліпа додала, що колекція буде тільки до 16 розміру, відтак пишнотілі жінки не зможуть придбати її вбрання. Таке обмеження в розмірах спричинило шквал критики в соціальній мережі.

"Чи ви не знайомі з реальністю? Ваша лінія вбрання не є універсальною або доступною для більшості людей у ​​світі", – написала розлючена прихильниця Дуа Ліпи.

"Дуа, я люблю тебе, але ти худорлява, як і твоя музика!" – написав інший користувач.

"Нісенітниця, британський ринок одягу для пишнотілих жінок складає 6,6 мільярда, і ви не отримаєте жодної частинки з цього", – додала британка.

More fool you, the UK Plus Size clothing market is out performing the straight size market, and is worth 6.6 BILLION, which you will be getting no part of because you couldn't be bothered to actually make an inclusive range *shrug*. — Book of Eleanor (@Book_Of_Eleanor) 24 травня 2018 р.

Інша користувачка мережі додала, що людям із plus-size складно знайти гарний одяг. Відтак Дуа Ліпа робить велику помилку, що випускатиме вбрання тільки до 16 розміру.