Дуа Ліпа вийшла на публіку у провокативній сукні від українського бренду: фото
22-річна британська співачка Дуа Ліпа прогулялася Нью-Йорком у сукні від українського бренду Marianna Senchina.
Ліпа обрала білу сукню в чорний горох з дуже провокативним вирізом. Дуа доповнила образ яскраво-жовтим беретом та золотистими босоніжками на високих підборах.
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Ця сукня зроблена з полістеру і коштує майже 19 тисяч гривень
Дуа Ліпа у сукні від Marianna Senchina
Зірку сфотографували біли виходу готелю Bond Hotel з її коханим Айзеком Керю.
Варто додати, що Дуа Ліпа не вперше обирає одяг від українських брендів: співачка обирала образи від Ksenia Schnaider та від Frolov.
Джерело: 24 Канал
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