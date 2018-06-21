Дуа Ліпа вийшла на публіку у провокативній сукні від українського бренду: фото

22-річна британська співачка Дуа Ліпа прогулялася Нью-Йорком у сукні від українського бренду Marianna Senchina.

Ліпа обрала білу сукню в чорний горох з дуже провокативним вирізом. Дуа доповнила образ яскраво-жовтим беретом та золотистими босоніжками на високих підборах.

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 21 Чер 2018 р. о 2:09 PDT

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Допис, поширений Marianna Senchina (@mariannasenchina) 12 Кві 2018 р. о 6:03 PDT

Допис, поширений enyeni_enmoda (@enyeni_enmoda) 21 Чер 2018 р. о 12:59 PDT

Ця сукня зроблена з полістеру і коштує майже 19 тисяч гривень

Дуа Ліпа у сукні від Marianna Senchina

Зірку сфотографували біли виходу готелю Bond Hotel з її коханим Айзеком Керю.

Варто додати, що Дуа Ліпа не вперше обирає одяг від українських брендів: співачка обирала образи від Ksenia Schnaider та від Frolov.