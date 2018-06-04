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Дуа Ліпа втретє за місяць приміряла одяг українського бренду

247 Читать новость на русском
Дуа Ліпа в бра від української марки Frolov
Дуа Ліпа в бра від української марки Frolov / www.buro247.ua

Британській виконавиці Дуа Ліпі, схоже, дуже прийшлись до смаку речі українських дизайнерів. Співачка втретє за останній місяць одягнула річ українського бренду, а саме – марки Frolov.

Можливо, це пов’язано із приїздом виконавиці в Україну на відкриття Ліги чемпіонів у Києві 26 травня, однак українські дизайнери невимовно раді, що їхні речі обирає зірка світового масштабу.

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Якщо вперше 22-річна дівчина одягнула джинсовий комплект від Ksenia Schnaider, а яскраву сукню – від бренду Marianna Senchina, то цього разу вона вийшла на сцену фестивалю Orange Festival у Варшаві в прозорому бра з довгою бахромою з весняно-літньої колекції бренду Frolov. Свій образ співачка доповнила стильними штанами в клітинку червоно кольору, жовтими кросівками та прозорим капелюшком.


Дуа Ліпа в бра від української марки Frolov


Дуа Ліпа в бра від української марки Frolov


Дуа Ліпа в бра від української марки Frolov

Творець марки – український дизайнер Іван Фролов, вже відреагував на таку подію. У своєму Instagram він опублікував фото Дуа Ліпи зі сцени, подякувавши її стилісту Lorenzo Posocco за такий сценічний образ.

 

Допис, поширений Ivan Frolov (@ivfrolov)

 

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Нагадаємо, що за нещодавнім рейтингом британського журналу Vogue Дуа Ліпа увійшла в список 25 найвпливовіших жінок Сполученого Королівства Великої Британії. 26 травня артистка грандіозно відкрила фінал Ліги чемпіонів у Києві, виконавши свої найвідоміші хіти.

Теги: Новини України LifeStyle Мода Музика
Джерело: 24 Канал
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