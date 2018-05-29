Дуа Ліпі приписують роман з гравцем "Реалу" після Ліги чемпіонів: стала відома реакція співачки

Після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів у Києві, гравці "Реалу" розважалися всю ніч. Радів перемозі і півзахисник мадридського клубу Марко Асенсіо.

За даними La Gazzetta Dello Sport з посиланням на турецьке відділення CNN, футболіст провів ніч разом зі співачкою, якій довірили виступити на відкритті фіналу Ліги чемпіонів у Києві на НСК "Олімпійський".

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Однак сама співачка заперечила цей факт. Вона заявила, що не знайома з Марко Асенсіо. І навряд чи зустрічалася б з ним. Серед причин – її менеджер вболіває за "Ліверпуль", який грав у фіналі проти "Реалу", і не пробачив би їй такого вчинку.

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe — DUA LIPA (@DUALIPA) 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, мадридський "Реал" переміг "Ліверпуль" та втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів.