22:50
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Дуа Ліпі приписують роман з гравцем "Реалу" після Ліги чемпіонів: стала відома реакція співачки

493 Читать новость на русском
Дуа Ліпа на відкритті фіналу Ліги чемпіонів у Києві
Дуа Ліпа на відкритті фіналу Ліги чемпіонів у Києві / Getty Images

Після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів у Києві, гравці "Реалу" розважалися всю ніч. Радів перемозі і півзахисник мадридського клубу Марко Асенсіо.

За даними La Gazzetta Dello Sport з посиланням на турецьке відділення CNN, футболіст провів ніч разом зі співачкою, якій довірили виступити на відкритті фіналу Ліги чемпіонів у Києві на НСК "Олімпійський".

Читайте також: Виступ Дуа Ліпи та церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів: відео

Однак сама співачка заперечила цей факт. Вона заявила, що не знайома з Марко Асенсіо. І навряд чи зустрічалася б з ним. Серед причин – її менеджер вболіває за "Ліверпуль", який грав у фіналі проти "Реалу", і не пробачив би їй такого вчинку.

Нагадаємо, мадридський "Реал" переміг "Ліверпуль" та втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів.

Теги: Новини спорту LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Луценко в Нью-Йорке – миссия выполнима?
сьогодні, 22:04 Луценко в Нью-Йорке – миссия выполнима?
Віталій Кулик 487
Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
сьогодні, 21:00 Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
Роман Семенуха 425
Чим Україна Європу
сьогодні, 20:02 Чим Україна Європу "годує": перемоги українського експорту
Яніна Ткачук 1140
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сьогодні, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 1160
5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
сьогодні, 16:04 5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
Настя Сукач 952
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук