Дубілет пояснив, чому населення України скоротилося

В Україні провели електронний перепис населення, наразі нас 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Головними причинами скорочення населення України є міграція та негативне співвідношення між народжуваністю й смертністю.

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет наголосив на трьох основних причинах скорочення населення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Дубілет наголосив на 3 проблемах:

Окуповані території; Негативний тренд із міграції; Демографічний тренд.

За словами міністра, у нас емігрують більше, аніж приїжджають назад. Окрім того, в Україні смертність перевищує народжуваність.

Напередодні уряд опублікував дані електронного перепису населення. Наразі в Україні проживають 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Ця оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.

Відповідно до результатів дослідження в Україні 20 мільйонів 900 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків.

Всі результати електронного перепису населення – за посиланням.

Чому в Україні провели електронний перепис населення?Спочатку перепис населення був запланований на 2012 рік, але його перенесли. Останній і перший за часів незалежності перепис проводився ще у 2001 році.



Про проведення чергового перепису Володимир Зеленський та його команда говорили ще з перших днів президентства.



Перепис населення є дуже доречним, позаяк через початок війни на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси – як всередині держави, так і на зовні.