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      Дубілет пояснив, чому населення України скоротилося

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      Дубілет назвав причини скорочення населення України / Пресслужба Кабміну

      В Україні провели електронний перепис населення, наразі нас 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Головними причинами скорочення населення України є міграція та негативне співвідношення між народжуваністю й смертністю.

      Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет наголосив на трьох основних причинах скорочення населення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Зверніть увагу: Чи проведуть в Україні традиційний перепис населення

      Дубілет наголосив на 3 проблемах:

      1. Окуповані території;
      2. Негативний тренд із міграції;
      3. Демографічний тренд.

      За словами міністра, у нас емігрують більше, аніж приїжджають назад. Окрім того, в Україні смертність перевищує народжуваність.

      Напередодні уряд опублікував дані електронного перепису населення. Наразі в Україні проживають 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Ця оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.

      Відповідно до результатів дослідження в Україні 20 мільйонів 900 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків.

      Всі результати електронного перепису населення – за посиланням.

      Чому в Україні провели електронний перепис населення?Спочатку перепис населення був запланований на 2012 рік, але його перенесли. Останній і перший за часів незалежності перепис проводився ще у 2001 році.

      Про проведення чергового перепису Володимир Зеленський та його команда говорили ще з перших днів президентства.

      Перепис населення є дуже доречним, позаяк через початок війни на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси – як всередині держави, так і на зовні.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Іммігранти Статистика дослідження Соціологічне дослідження
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