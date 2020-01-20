Дубілет знайшов "елегантне рішення" для бізнесу та військкоматів

Взаємодія бізнесу та військкоматів має відбуватися без зайвих ускладнень та в електронній формі. Відмова від паперових листувань зменшить бюрократію.

Бізнесмени часто скаржаться на роботу із військкоматами, про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав на своїй фейбсук-сторінці.

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Так, компанії повинні повідомляти військкомати про зміни в даних своїх співробітників. Усе листування відбувається у письмовій формі.

Які зміни пропонує Дубілет

"Вбити" паперові документи.

Міністр пропонує додати інформацію щодо військового квитка у звітність. Яку компанії подають у податкову службу.

Мені ця ідея подобається тим, що державі не потрібно витрачати час і гроші та створювати якесь нове технічне рішення, а життя бізнесу не ускладниться новими звітами і програмами,

– прокоментував він.

Автоматичний збір інформації.

Дубілет пропонує автоматично збирати інформацію з реєстрів і автоматично надсилати ці дані до військкоматів. Урядовець зазначив, що державі таким чином не доведеться витрачати час і гроші на нове технічне рішення, а життя бізнесу не ускладниться новими звітами і програмами.

Міністр анонсує, що зміни запрацюють вже у 2020 році.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголошував, що в Україні планують відмовитися від паперового документообігу. Відмову від «обміну паперами» та перехід на електронний документообіг вже підтримали нардепи та Кабінет міністрів.