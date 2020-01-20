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      Дубілет знайшов "елегантне рішення" для бізнесу та військкоматів

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      Дубілет має "елегантну пропозицію" для бізнесу і військкоматів / Фейсбук-сторінка Дмитра Дубілета

      Взаємодія бізнесу та військкоматів має відбуватися без зайвих ускладнень та в електронній формі. Відмова від паперових листувань зменшить бюрократію.

      Бізнесмени часто скаржаться на роботу із військкоматами, про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав на своїй фейбсук-сторінці.

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      Так, компанії повинні повідомляти військкомати про зміни в даних своїх співробітників. Усе листування відбувається у письмовій формі.

      Які зміни пропонує Дубілет

      "Вбити" паперові документи.

      Міністр пропонує додати інформацію щодо військового квитка у звітність. Яку компанії подають у податкову службу.

      Мені ця ідея подобається тим, що державі не потрібно витрачати час і гроші та створювати якесь нове технічне рішення, а життя бізнесу не ускладниться новими звітами і програмами,
      – прокоментував він.

      Автоматичний збір інформації.

      Дубілет пропонує автоматично збирати інформацію з реєстрів і автоматично надсилати ці дані до військкоматів. Урядовець зазначив, що державі таким чином не доведеться витрачати час і гроші на нове технічне рішення, а життя бізнесу не ускладниться новими звітами і програмами.

      Міністр анонсує, що зміни запрацюють вже у 2020 році. 

      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголошував, що в Україні планують відмовитися від паперового документообігу. Відмову від «обміну паперами» та перехід на електронний документообіг вже підтримали нардепи та Кабінет міністрів.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Бізнес Законодавство Дмитро Дубілет
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