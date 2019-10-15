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      Дубінський не збирається просити вибачення за образу журналістки 24 каналу: відео

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      Дубінський облаяв журналістку 24 каналу
      Дубінський облаяв журналістку 24 каналу / slovoidilo.ua

      Скандальний нардеп Олександр Дубінський грубо облаяв і назвав "вівцею" журналістку 24 каналу. Дубінський вперше прокоментував свою поведінку і сказав, що просити вибачення не збирається.

      Депутат Дубінський у коментарі 24 каналу заявив, що якщо журналісти "задають непрофесійні запитання", то мають бути готові до "таких відповідей".

      До речі: Арахамія розкритикував Дубінського за образу журналістки 24 каналу

      Про який скандал йдеться?

      Під час пресмарафону Зеленського журналістка 24 каналу Анастасія Кримова запитала у гаранта, як він впливатиме на тих людей, які утворили всередині "Слуги народу" певні групи і не голосують за законопроєкти.

      Журналістка навела приклад, що таке траплялося вже двічі, мова йде про:

      Групу людей, що не голосували за законопроєкти називають "групою Дубінського", або ж "групою Коломойського". Саме на це і відреагував на своїй сторінці у фейсбук нардеп Дубінський. Він назвав журналістів "колективними вівцями" та порадив "розбиратися перед тим, як питають та одягати голову перед тим, як зранку йти на роботу".

      Журналістка Кримова зазначила, що не збирається вимагати вибачень від Дубинського, адже у цьому не бачить жодного сенсу.

      Що каже Дубінський?

      Скандальний нардеп запевнив, що нардепи були готові проголосувати за законопроєкт №1009, якби у законі не було норм, які викликають протиріччя. Він додав, що у проєкті, за який уже проголосували, прослуховування НАБУ залишилося без змін.

      Депутатів прибрали з цього законопроєкту, але особисто у мене не було жодних питань щодо зауважень,
      – сказав Дубінський.

      До прийняття закону №1009 у НАБУ не було права на прослуховування, воно було лише у поліції та СБУ. "Про депутатів це була інша стаття і її виносили не через мою вимогу", – додав він.

      Дубінський не збирається вибачатися за образу журналістки 24 каналу: відео

       

      blog_ava
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      Автор: Анна Калюжна, Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Законодавство НАБУ Журналісти Скандал Олександр Дубінський
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