12:05
3 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Дубінський, Вакарчук і Порошенко переважно голосують інакше, ніж їхні колеги по фракції, – ОПОРА

      -
      Які депутати в Раді голосують інакше, ніж фракція - дані Опори
      Святослав Вакарчук і Петро Порошенко в Раді

      Протягом усього періоду роботи Верховної Ради IX скликання нардеп Олександр Дубінський з фракції "Слуга Народу" найменше голосував солідарно зі своїми колегами по фракції. Схожу ситуацію спостерігають і в голосуваннях Петра Порошенка та Святослава Вакарчука.

      До прикладу, показник голосувань Дубінського проти лінії фракції складає аж 74%. У Порошенка цей показник становить 63,2%. Про це свідчать дані громадської мережі ОПОРА.

      Цікаво Прогульники у Раді: хто з нардепів ризикує залишитися без виплат

      Що відомо про партійні розбіжності в голосуваннях депутатів з інших фракцій

      • У фракції "Опозиційна платформа – За життя" найбільше проти фракції голосує Ігор Абрамович. Його показник голосувань становить майже 60,3%.
      • У депутатській групі "За майбутнє" найменш синхронно голосує Віктор Балога. Він у 50,3% випадків голосував у розріз позиції групи.
      • А ось у фракції "Голос" найчастіше проти її лінії голосує Святослав Вакарчук. Депутат має 47,4% таких голосувань.
      • У депутатській групі "Довіра" часто інакше голосує депутат Олег Кулініч. У 43,2% випадків він голосував у розріз з позицією групи.
      • У фракції "Батьківщина" найчастіше в розріз із фракцією голосує Сергій Тарута, що складає 28,5%.

      Зверніть увагу! У квітні 60 нардепів пропустили понад 30% голосувань у Верховній Раді. За це їм можуть не відшкодувати витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень. Найбільшими прогульниками в парламенті є Андрій Кожем'якін, Андрій Холодов, Вадим Новинський, Вадим Столар, Віктор Балога та інші. З повним списком можна ознайомитись за посиланням.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність Партія Голос Святослав Вакарчук - новини Петро Порошенко Слуга народу Олександр Дубінський Верховна Рада Новини політики Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Епоха коронавірусу: як країни проходить перевірку епідемією
      2 травня , 22:00 Епоха коронавірусу: як країни проходить перевірку епідемією
      Леонід Швець
      Насильство, стрес і страх втратити доходи: правда про карантинні будні
      2 травня , 19:00 Насильство, стрес і страх втратити доходи: правда про карантинні будні
      Наталія Микольська