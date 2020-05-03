Дубінський, Вакарчук і Порошенко переважно голосують інакше, ніж їхні колеги по фракції, – ОПОРА

Протягом усього періоду роботи Верховної Ради IX скликання нардеп Олександр Дубінський з фракції "Слуга Народу" найменше голосував солідарно зі своїми колегами по фракції. Схожу ситуацію спостерігають і в голосуваннях Петра Порошенка та Святослава Вакарчука.

До прикладу, показник голосувань Дубінського проти лінії фракції складає аж 74%. У Порошенка цей показник становить 63,2%. Про це свідчать дані громадської мережі ОПОРА.

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Що відомо про партійні розбіжності в голосуваннях депутатів з інших фракцій

У фракції "Опозиційна платформа – За життя" найбільше проти фракції голосує Ігор Абрамович . Його показник голосувань становить майже 60,3%.

. Його показник голосувань становить майже 60,3%. У депутатській групі "За майбутнє" найменш синхронно голосує Віктор Балога . Він у 50,3% випадків голосував у розріз позиції групи.

. Він у 50,3% випадків голосував у розріз позиції групи. А ось у фракції "Голос" найчастіше проти її лінії голосує Святослав Вакарчук . Депутат має 47,4% таких голосувань.

. Депутат має 47,4% таких голосувань. У депутатській групі "Довіра" часто інакше голосує депутат Олег Кулініч . У 43,2% випадків він голосував у розріз з позицією групи.

. У 43,2% випадків він голосував у розріз з позицією групи. У фракції "Батьківщина" найчастіше в розріз із фракцією голосує Сергій Тарута, що складає 28,5%.

Зверніть увагу! У квітні 60 нардепів пропустили понад 30% голосувань у Верховній Раді. За це їм можуть не відшкодувати витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень. Найбільшими прогульниками в парламенті є Андрій Кожем'якін, Андрій Холодов, Вадим Новинський, Вадим Столар, Віктор Балога та інші. З повним списком можна ознайомитись за посиланням.