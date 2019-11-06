Дубінський звернувся до САП через новий випадок корупції у "Слузі народу": прізвища "винуватців"

У заяві, адресованій Назару Холодницькому, він вказав низку прізвищ нардепів-однопартійців, які можуть бути замішані у корупційній схемі. Вона стосується електронних майданчиків порталу держзакупівель Prozorro.

Відповідний документ Дубінський оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці та уточнив: його заяву особисто прийняв керівник відомства Назар Холодницький.

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У документі йдеться про те, що народні депутати Заблоцький та Мовчан під час розгляду законопроєкту № 2047 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості" здійснювали дії на користь комерційних структур.

Я надав факти, і вони підтверджуються стенограмою засідання комітету, що до мене зверталися два депутати від партії "Слуга народу" Заболоцький та Мовчан з вимогою залишити високими комісійні для приватних майданчиків ProZorro. Я вважаю, що це може мати в собі корупційну складову,

– пояснив Дубінський.

На звинувачення однопартійця на своїй фейсбук-сторінці відреагував Олексій Мовчан. Він вирішив пояснити Дубінському "філософію системи Prozorro".

"Шок! скандал! 18+! З легкої руки Олександра Дубінського став лобістом ProZorro.Продажі. Хочу пояснити для таких спеціалістів, як Олександр. Філософія системи ProZorro побудована на принципах конкуренції, яку створюють приватні компанії-майданчики або брокери, що приводять переможця на торги державним майном. Це, своєю чергою, призводить до збільшення надходжень в держбюджет. Простий лобізм в інтересах бюджету й української економіки", – написав він.

Хто такий Олексій Мовчан? Це – 25-річний нардеп від "Слуги народу". Він пройшов у Раду, обійшовши на 150 мажоритарному окрузі іншого кандидата – мільярдера Жеваго. Був проєктним менеджером в Prozorro.Продажі. У Раді вже встиг "прославитись" тим, що взяв собі у помічниці молоденьку танцівницю.

Що відомо про Мар’яна Заблоцького? Цей парламентар від "Слуги народу" пройшов до Ради за партійним списком (був 82-им номером). Він – економіст, колишній заступник голови "Української аграрної асоціації".

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