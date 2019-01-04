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      Дубль Касорли приніс нічию "Вільярреалу" в грі з "Реалом"

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      Королівський клуб "Реал" вслід за "Севільєю" втратив очки в матчі 17 туру проти "Вільярреала".

      Нічию 2:2 жовтій субмарині приніс дубль Санті Касорли.

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      Він відзначився на початку матчу і в кінці. За "Реал" же забивали Бензема і Варан.

      матч Реал БарселонаФото матчу

      Відтак мадридці не змогли обійти в турнірній таблиці "Севілью", в якої на два очки більше.

      Реал Барселона футбол
      Фото матчу

      Лідирує ж "Барселона", у них 37 пунтів. На три залікові пункти менше в "Атлетіко". "Реал" же поступається першому місцю вже сімома очками.

      Реал Барселона
      17 тур LA LIGA

      Теги: Футбол Спорт Реал
      Джерело: 24 канал
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