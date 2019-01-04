Дубль Касорли приніс нічию "Вільярреалу" в грі з "Реалом"

Королівський клуб "Реал" вслід за "Севільєю" втратив очки в матчі 17 туру проти "Вільярреала".

Нічию 2:2 жовтій субмарині приніс дубль Санті Касорли.

Читайте також: Вихованець "Реала" бачить Луніна основним воротарем мадридців

Він відзначився на початку матчу і в кінці. За "Реал" же забивали Бензема і Варан.

Фото матчу

Відтак мадридці не змогли обійти в турнірній таблиці "Севілью", в якої на два очки більше.



Фото матчу

Лідирує ж "Барселона", у них 37 пунтів. На три залікові пункти менше в "Атлетіко". "Реал" же поступається першому місцю вже сімома очками.



17 тур LA LIGA