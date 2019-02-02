Дубль Романа Зозулі допоміг "Альбасете" перемогти у чемпіонаті Іспанії: відео
Українець Роман Зозуля вийшов у стартовому складі "Альбасете" у гостьовому матчі проти "Кордоби". І саме два влучні удари українського нападника дозволили "Альбасете" перемогти у цьому матчі.
Кордоба – Альбасете 1:3
Голи: Куевас, 10 (пен.) – Зозуля, 65, 71, Бела, 68
Ще у першому таймі "Кордоба" вийшла вперед завдяки голу Куеваса з пенальті. А вже по перерві забивали лише гравці "Альбасете". Спочатку забив Зозуля, згодом відзначився Бела. А на 71-ій хвилині українець встановив остаточний рахунок матчу – 1:3.
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Варто зазначити, що два голи Зозуля забив ударом головою після навісів від Сусаети.
Згодом Зозулю замінили на 80-ій хвилині матчу
Відео голів Романа Зозулі
Завдяки цій перемозі "Альбасете" зумів тимчасово вийти на перше місце у Сегунді (другий за силою дивізіон Іспанії). Однак "Гранада", яка має на одне очко менше, ще має матч у запасі.
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