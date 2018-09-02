Дубль та дві результативні передачі Мессі допомогли "Барселоні" розгромити "Уеску"

У неділю, 2 вересня, Мессі і компанія знущаються над суперниками. "Барселона" розтрощила дебютанта іспанської Прімери "Уеску". Кінцевий рахунок – 8:2 на користь "Барселони".

Футболісти останньої ризикнули подражнити звіра. У першому таймі гості двічі забили Барсі.

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Пропустили щоправда тричі, а після перерви "Уеска" краще б узагалі не виходила на поле. За сорок п’ять хвилин каталонці відзначилися п’ять разів. Тож фінальний свисток зафіксував непристойні 8:2 на користь Ліонеля Мессі та партнерів.

Сам аргентинець забив двічі та ще два рази віддавав результативні передачі партнерам. Крім того дубль оформив Луїс Суарес. "Барселона" і "Реал" єдині команди що не втрачали очок за стартові три тури Прімери.

Нагадаємо, "Реал" здобув третю перемогу в матчах Прімери. У грі проти Леганеса, до заявки якого до слова не потрапив український голкіпер Андрій Лунін, перемогу "Реалу" принесли дубль Бензема та голи Бейла та Рамоса. 4:1.