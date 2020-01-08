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      Дуда не поїде в Ізраїль, бо йому не дадуть там виступити, а Путіну – дадуть

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      Анджей Дуда – президент Польщі / ua.news

      Президент Польщі Анджей Дуда оголосив офіційне рішення не їхати до Єрусалима. Там 23 січня планують захід до 75-ї річниці визволення в'язнів концтабору в Освенцимі.

      У вівторок, 7 січня, у Варшаві Дуда сказав журналістам, що не поїде до Ізраїлю на річницю звільнення Освенциму. Про це розповів Укрінформ.

      Раніше Дуда говорив, що може не поїхати до Ізраїлю на річницю визволення Освенцима через Путіна

      Причиною такого рішення стало те, що польському президенту так і не відповіли на запит щодо виступу на цьому заході поруч із лідерами Німеччини, Франції та Росії. 

      Я не розумію, чому в такому місці, з такої нагоди та в таку велику річницю там мали б виступити президенти Німеччини, Росії, Франції, представники Великої Британії та США, а не міг би висловитися президент Польщі. Особливо в нинішній ситуації, коли з вуст Володимира Путіна у бік Польщі лунають звинувачення, які цілковито суперечать історичній правді. І які, без сумніву, служать приниженню нас як суспільства і фальшуванню історії Другої світової війни,
      – наголосив Дуда.

      І додав, що представники влади погодилися всі: президент Польщі повинен виступити в Ізраїлі або не повинен брати участь у заході взагалі.

      Причому Варшава інформувала ізраїльську сторону про свою умову участі у заході в Єрусалимі, на що жодної відповіді не отримала.

      Які слова Путіна спричинили польсько-російський конфлікт

      • 24 грудня Путін заявив, що Польща сама була агресором перед Другою світовою, а серед польських чиновників були відверті антисеміти. Зокрема, Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею" і "поганню". 
      • Путін також додав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" і "розмовляти на цю тему не було з ким".

      Польща у відповідь заявила, що готова вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу світову.

      Мільярдери України: що треба знати про Вадима Новинського
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Польщі Історія Анджей Дуда Новини Ізраїля Новини Росії Володимир Путін
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