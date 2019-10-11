Дуда: У Польщі вже понад 1 000 000 українців і ми не закриваємо перед ними кордони

Протягом 2018 року Польща видала понад 300 тисяч дозволів на працевлаштування громадянам держав – не членів Євросоюзу. Більше за Польщу в ЄС таких дозволів не видавала жодна країна.

Про міграційні ризики говорив польський президент Анджей Дуда в грецьких Афінах під час саміту лідерів країн "Групи Аррайолуш", пише Polskieradio.

До слова, у вересні Україна і Польща підписали антиксенофобську угоду

В Афінах 11 жовтня зустрічалися лідери 13 країн ЄС із так званої "Групи Аррайолуш" – це неофіційна організація держав, президенти яких не беруть участі в самітах ЄС.

У нашій країні за різними оцінками перебуває вже понад мільйон громадян України – країни, в якій триває збройний конфлікт. Люди їдуть до нас із надією на краще майбутнє. І ми не закриваємо перед ними кордони,

– наголосив Дуда.

На саміті був і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він заявив, що Європа має більше допомагати країнам, із яких їдуть мігранти. Та разом з цим політик підтримав ідею зміцнення зовнішніх кордонів ЄС. Мовляв, економічних мігрантів та біженців треба розрізняти.

Зауважимо, що за підсумками зустрічі в Афінах лідери країн планують ухвалити спільну декларацію, одним з головних акцентів якої буде проблема мігрантів у ЄС.

Скільки ж насправді українців у Польщі?Перевірених та точних даних щодо цього немає.



Однак аналітики компанії Selectivv, яка вивчає звички та поведінку власників мобільних телефонів, підрахували, скільки користувачів з SIM-картами польських операторів мають у своїх смартфонах встановлену українську або російську мови. І при цьому протягом року хоча б раз підключалися до української мережі мобільного зв'язку.



Тож станом на січень 2019 року в Польщі зафіксували 1 мільйон 270 тисяч 398 таких осіб. Це приблизно 3 – 3,5% населення усієї країни.

Читайте також: Невтішні новини: Італія включила Україну до переліку "безпечних країн"



До 2050 року населення України суттєво зменшиться / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу: Як змінилася кількість українців з початку 2019 року – сумна статистика