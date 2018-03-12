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Думаєте, їй живеться легко? – Дональд Трамп розповів про стосунки з Меланією

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Дональд та Меланія Трампи
Дональд та Меланія Трампи / Фото з вільних джерел

Чинний Президент США Дональд Трамп поділився деталями непростих сімейних стосунків з першою леді країни Меланією.

Про те, що у президентського подружжя є якісь чвари, подейкували ще після інавгурації Дональда Трампа, передає Viva. Однак, за словами інсайдерів, всі міжусобиці можуть привести до розлучення.

Меланія Трамп намагається не подавати виду та на всіх заходах, де з'являється преса, поводиться стримано та малослівно. При цьому перша леді привертає увагу американців бездоганним стилем і витонченими "луками".

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Вперше про негаразди в сім'ї Дональд Трамп вирішив розповісти під час виступу Пенсильванії. Глава Білого дому зазначив, що його дружині останнім часом дуже важко терпіти всі витівки чоловіка.

Думаєте, її живеться легко? Зовсім ні. Але вона прекрасна перша леді,
– заявив Дональд Трамп.

Окрім цього, Президент США публічно похвалив Меланію Трамп за великий клад у боротьбу з опіоїдною епідемією в США.

Теги: Новини США Дональд Трамп LifeStyle Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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