Думайте про Україну: Садовий подарував Богдану значок з прапором

Міський голова Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий подарував голові Адміністрації Президента Андрієві Богдану значок – прапор України.

"Пане Андрію, у Вас є значок. Це значок партії "Слуга народу"?", – запитав Садовий в ефірі програми "Право на владу".

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Богдан відповів, що цей значок – зелена цятка – залишився з інавгурації глави держави Володимира Зеленського.

Я хочу подарувати маленький значок. Це прапор України. Думайте про Україну,

– сказав Садовий і вручив значок Богдану.

Голова АП у студії відразу ж почепив значок на лацкан свого піджака.



Богдан почепив подарований Садовим значок

21 травня Садовий відреагував на призначення Богдана главою Адміністрації Президента. Лідер "Самопомочі" сказав, що нині від Зеленського "очікують дуже "чистих" людей, які не мають жодного стосунку до будь-яких сумнівних речей".

"Я його (Богдана) особисто не знаю, але цей шум, який сьогодні є, коли радник Трампа Джуліані, з якими я особисто знайомий, піднімає питання щодо Коломойського, а Андрій Богдан є його юристом – то це дуже велике запитання", – сказав тоді Садовий.

Ще раніше мер Львова озвучив, що від новообраного президента насамперед очікує на розумні призначення на ключові посади в країні.