Думаю, до кінця квітня ми отримаємо допомогу від МВФ, – Герус

Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо боротьби з "поправковим спамом". Однак депутати зареєстровали постанови, які блокують його підписання. То чи вдасться ухвалити "антиколомойський" законопроєкт та отримати допомогу від МФВ – читайте далі.

Глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі 24 каналу розповів, що ці постанови навряд чи вплинуть на ситуацію, адже для їх підписання необхідно 220 голосів, а їх буде дуже складно зібрати.

Більше про це Рада підтримала законопроєкт про "поправочний спам": що він передбачає

"Наступне засідання парламенту найімовірніше буде в середу (22 квітня) або четвер (23 квітня), ці постанови будуть розглядатись, і я думаю, що голоси не наберуться. Через тиждень можна буде голосувати за законопроєкт по банках", – пояснив Герус.

Довідка. Авторами постанов є Олександр Дубінський, Антон Поляков, Тарас Батенко та Ірина Констанкевич.

На запитання журналіста, чи гроші від МВФ врятують економіку України під час карантину, він відповів: "Економіка України – це не лише МВФ, це робота підприємств, сфер послуг – ресторанів, кафе, кінотеатрів. Тобто нам треба якнайшвидше справитись з карантином та епідемією коронавірусу, але ця допомога від МВФ вона дійсно допоможе нам пережити кризу і швидше відновити економіку".

"Я думаю, ми зможемо її отримати, і різних перешкод не буде. І в принципі до кінця квітня можна очікувати на те, що буде результат і в нас будуть вже надходження цієї допомоги", – наголосив депутат.

Андрій Герус про допомогу МВФ для України: відео

Як МВФ допоможе Україні?Володимир Зеленський заявив, що розмір першого траншу МВФ може скласти 1,7 – 2 мільярди доларів. А розмір кредитної програми має зрости з 5,5 до 8 мільярдів доларів.



У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.