Думаю, всередині я чорношкіра, – Ані Лорак

Українська виконавиця Ані Лорак, яка живе і активно виступає у РФ, побувала на шоу російського ведучого Івана Урганта.

Більшу частину ефіру виконавиця Ані Лорак розповідала про своє нове шоу "Діва", яке вона незабаром покаже у Москві. З її слів, декорації під час виступу будуть змінюватися 20 разів.

Та російського ведучого зацікавило інше – як до її відвертих образів на сцені, зокрема, боді ставиться чоловік.

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"Це якісь старі упередження. Йому подобається, коли я сексуальна, гарна. Коли я вдягаю сукню до підлоги, він каже: Що ти начепила? Навпаки – він сучасний молодий чоловік, і йому подобається жити у ногу з часом. Він дивиться світові шоу і підтримує", – зазначила Кароліна.

Ані Лорак додала, що орієнтується на рівень світових зірок.

У своєму шоу я співаю хіт Вітні Х’юстон "I will aiways love you". І взагалі думаю, що всередині я чорношкіра,

– заявила виконавиця.

Ані Лорак відвідала шоу російського ведучого Івана Урганта