15:34
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Думаю, всередині я чорношкіра, – Ані Лорак

1193 Читать новость на русском
Ані Лорак
Ані Лорак / Фото з відкритих джерел

Українська виконавиця Ані Лорак, яка живе і активно виступає у РФ, побувала на шоу російського ведучого Івана Урганта.

Більшу частину ефіру виконавиця Ані Лорак розповідала про своє нове шоу "Діва", яке вона незабаром покаже у Москві. З її слів, декорації під час виступу будуть змінюватися 20 разів.

Та російського ведучого зацікавило інше – як до її відвертих образів на сцені, зокрема, боді ставиться чоловік.

Читайте також: Ані Лорак розважала гостей на розкішному весіллі доньки російського олігарха: фото та відео

"Це якісь старі упередження. Йому подобається, коли я сексуальна, гарна. Коли я вдягаю сукню до підлоги, він каже: Що ти начепила? Навпаки – він сучасний молодий чоловік, і йому подобається жити у ногу з часом. Він дивиться світові шоу і підтримує", – зазначила Кароліна.

Ані Лорак додала, що орієнтується на рівень світових зірок.

У своєму шоу я співаю хіт Вітні Х’юстон "I will aiways love you". І взагалі думаю, що всередині я чорношкіра,
– заявила виконавиця.

Ані Лорак відвідала шоу російського ведучого Івана Урганта

Ані Лорак відвідала шоу російського ведучого Івана Урганта

Теги: Новини України LifeStyle Новини Росії Музика Ані Лорак
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 871
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 2077
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
1655
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
4996
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
705
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук