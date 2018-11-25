"Думають про те, щоб сподобатись США": у Путіна відзначились заявою щодо "Північного потоку-2"

У Кремлі зробили нову заяву щодо санкцій проти Росії через будівництво "Північного потоку-2". Тепер там стверджують, що противники проекту "просто підтримують будь-які антиросійські кроки США".

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пише ТАСС.

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На думку російського міністра, противники будівництва "Північного потоку-2" думають про те, "як догодити антиросійським колам".

Ті, хто просто заради прояви союзницької, помилково зрозумілої солідарності підтримують будь-які антиросійські кроки, думають, перш за все, про те, щоб сподобатися США ,

– підкреслив Лавров.

При цьому він уточнив, що йдеться не так про прихильність до Сполучених Штатів, як про антиросійські кола. Вони нібито намагаються зіпсувати"будь-які конструктивні починання" у взаєминах Москви і Вашингтона.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні. Натомість у Путіна такі висловлювання Моравецького назвали "невдалою інсинуацією".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. Однак Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.