16:56
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Думки розійшлися: нардепи прокоментували законопроект Порошенка про зміни до Конституції

236 Читать новость на русском

Новий політичний сезон розпочато. Народні депутати сьогодні, 4 вересня вже встигли трохи попрацювати, і навіть визначились із порядком денним на цей тиждень. І сьогодні ж у парламенті нарешті з'явився текст законопроекту про зміни до Конституції, який напередодні вніс Президент. Зміни стосуються курсу на Євроінтеграцію і вступ до НАТО – їх планують зафіксувати в Основному законі як державний курс.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Калюжна.

Читайте також: Порошенко хоче змінити позаблоковість України

Після того, як вчора, 3 серпня, на сайті ВРУ з’явився текст законопроекту щодо змін до конституції, у президентській фракції це почали називати пріоритетом на цю сесію. У деяких депутатів із опозиційних фракцій думки схожі. Вони вважають, що після того, як у Конституції буде зафіксовано курс України на євроінтеграцію та вступ до НАТО, то будь-які політики будь-яких політичних спрямувань муситимуть дотримуватись цього курсу.

"Закріплення в Конституції України неухильного курсу в НАТО та Євросоюз до набуття повноцінного членства майже одноголосно визначено ключовою задачею Парламенту", – зазначив на засіданні ВР голова фракції БПП Артур Герасимов.

Ця норма дуже важлива на майбутнє для того, аби, які б вибори не відбувалися, ми розуміли, що наша незмінність курсу на європейську інтеграцію, не євроатлантичну інтеграцію, в НАТО,
– прокоментував законопроектнНардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв.

Юристи ж норму називають декларативною і кажуть: якщо відбудеться реванш проросійських сил, то ті знайдуть механізм, як оскаржити цю норму, наприклад, через Конституційний Суд, а отже закликають запроваджувати справжні зміни в обороні, а не сподіватись на те, що будуть працювати декларативні норми.

Це швидше декларація навіть не для партнерів наших з НАТО. Адже навіть, якщо ми сто разів запишемо, що ми рухаємося в НАТО, цеж одним чином не вплине на пришвидшення процедури прийняття нас до членів НАТО. Але як юрист я вам можу сказати: 300 голосів, які потрібні для того, щоб записати, не означає, що потім ця норма не залишиться лише декларацією,
– сказав нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець.

"На сьогодні ми не чули жодного застереження чи побажання від наших міжнародних партнерів, які б сказали, що в нас проблема в Конституції, більше того – навіть в законах. Вони сьогодні говорять про те, що наші основні проблеми – це те, що солдат повинен бути таким, як солдат в НАТО", – наголосив нардеп "Самопомочі" Тарас Пастух.

Читайте також: Порошенко назвав дату, коли чекати припинення договору про дружбу Росією

Парламентарі вважають, що позаблоковий статус України в Конституції може бути змінено вже цього місяця. Про те, що це пріоритет для нього, сказав і голова ВРУ Андрій Парубій.

Теги: Новини України Євросоюз Новини політики Петро Порошенко Верховна Рада Конституція ВО Батьківщина Самопоміч Блок Петра Порошенка Народний фронт Євроінтеграція НАТО Президент України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
сьогодні, 15:01 Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
Дід Панас
Рецепти корисних перекусів для дітей у школу
сьогодні, 13:28 Рецепти корисних перекусів для дітей у школу
"Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
сьогодні, 13:01 "Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
Павло Казарін
Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
сьогодні, 12:01 Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
Олексій Чибісов
Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
сьогодні, 12:00 Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
Тетяна Острікова
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Прогноз погоди на 2 вересня: буде сухо, сонячно та по-літньому тепло
 2 вересня , 08:59
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Балотеллі показав, як знищує свої шикарні апартаменти, жонглюючи м'ячем
 3 грудня 2016 , 09:10
УЄФА назвав команду сезону Ліги чемпіонів 2017/18
 27 травня , 21:23
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук