Думки розійшлися: нардепи прокоментували законопроект Порошенка про зміни до Конституції

Новий політичний сезон розпочато. Народні депутати сьогодні, 4 вересня вже встигли трохи попрацювати, і навіть визначились із порядком денним на цей тиждень. І сьогодні ж у парламенті нарешті з'явився текст законопроекту про зміни до Конституції, який напередодні вніс Президент. Зміни стосуються курсу на Євроінтеграцію і вступ до НАТО – їх планують зафіксувати в Основному законі як державний курс.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Калюжна.

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Після того, як вчора, 3 серпня, на сайті ВРУ з’явився текст законопроекту щодо змін до конституції, у президентській фракції це почали називати пріоритетом на цю сесію. У деяких депутатів із опозиційних фракцій думки схожі. Вони вважають, що після того, як у Конституції буде зафіксовано курс України на євроінтеграцію та вступ до НАТО, то будь-які політики будь-яких політичних спрямувань муситимуть дотримуватись цього курсу.

"Закріплення в Конституції України неухильного курсу в НАТО та Євросоюз до набуття повноцінного членства майже одноголосно визначено ключовою задачею Парламенту", – зазначив на засіданні ВР голова фракції БПП Артур Герасимов.

Ця норма дуже важлива на майбутнє для того, аби, які б вибори не відбувалися, ми розуміли, що наша незмінність курсу на європейську інтеграцію, не євроатлантичну інтеграцію, в НАТО,

– прокоментував законопроектнНардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв.

Юристи ж норму називають декларативною і кажуть: якщо відбудеться реванш проросійських сил, то ті знайдуть механізм, як оскаржити цю норму, наприклад, через Конституційний Суд, а отже закликають запроваджувати справжні зміни в обороні, а не сподіватись на те, що будуть працювати декларативні норми.

Це швидше декларація навіть не для партнерів наших з НАТО. Адже навіть, якщо ми сто разів запишемо, що ми рухаємося в НАТО, цеж одним чином не вплине на пришвидшення процедури прийняття нас до членів НАТО. Але як юрист я вам можу сказати: 300 голосів, які потрібні для того, щоб записати, не означає, що потім ця норма не залишиться лише декларацією,

– сказав нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець.

"На сьогодні ми не чули жодного застереження чи побажання від наших міжнародних партнерів, які б сказали, що в нас проблема в Конституції, більше того – навіть в законах. Вони сьогодні говорять про те, що наші основні проблеми – це те, що солдат повинен бути таким, як солдат в НАТО", – наголосив нардеп "Самопомочі" Тарас Пастух.

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Парламентарі вважають, що позаблоковий статус України в Конституції може бути змінено вже цього місяця. Про те, що це пріоритет для нього, сказав і голова ВРУ Андрій Парубій.