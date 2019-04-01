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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Думки розійшлися: як росіяни реагують на результати виборів в Україні

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      Про настрої росіян після оголошення результатів першого туру на українських виборах президента – у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт з Росії Андрій Окара.

      За його словами, в усій Росії відреагували по-різному, залежно від того, яке в основі певних людей чи ЗМІ лежить уявлення про Україну та російсько-українські відносини у минулому та майбутньому. 

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      "Ті, хто ставляться з повагою і симпатією до України відреагували більш позитивно. І цей позитив не залежить конкретно від рузельтату першого туру. Реакція ця приблизно така: як добре, що в Україні пройшли прозорі демократичні конкуретні вибори, і не російська справа, хто перемагає, а хто ні.  Але те, що чинний президент опинився після першого туру в скрутній для свого майбутнього ситуації – це теж ознака того, що вибори пройшли не так, як в Росії, а конкурентно. Що Порошенко відразу не переміг в першому турі, і відрив доволі значний", – зазначив Окара.

      "Ті, хто ставляться до України з відвертою антипатією, їх реакція теж дуже неоднозначна. Одні радіють, що Порошенко має всі шанси перемогти, адже при ньому, мовляв, буде продовження невизначеності, Крим не повертатиметься до України. Інша позиція цілком протилежна: дуже добре, що в першому турі переміг Зеленський і, ймовірніше за все, він стане президентом. Це теж добре для Росії, бо це тотальний хаос. І, ймовірно, Україна після цього розпадеться", – підкреслив політичний експерт.

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      31 березня Порошенко відреагував на результати екзит-полу і погодився, що це були дійсно демократичні вибори. "Ключовою передумовою нашого курсу є вільні і демократичні вибори. І сьогодні я всіх вітаю з тим, що Україна блискуче пройшла цей тест", – сказав чинний президент. Він назвав вибори такими, що відповідали всім стандартам ОБСЄ та подякував виборцям за те, що його команда продовжує боротьбу у другому турі.

      Відео: скандальні пропутінські російські актори Іван Охлобистін та Михайло Пореченков записали відеоролик про Зеленського, у якому підтримали його як кандидата в президенти України

      Відео: "Радіо Свобода" спитала росіян, чи вільні вибори в Україні (реакція станом на середину березня)

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      Остаточні результати Національного екзит-полу

      blog_ava
      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Новини Росії Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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