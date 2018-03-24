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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Дунай вийшов з берегів, у небезпеці жителі прибережної зони на Одещині: є фото

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Наслідки повені на Одещині
Наслідки повені на Одещині / Фото з вільних джерел

Від пятниці, 23 березня, через танення снігу і значні опади вода в річці Дунай перевищила критичну позначку і вийшла з берегів. У полоні холодної водяної стихії опинилися жителі прибережної зони Вилкове Кілійського району Одеської області.

Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

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"На допомогу місцевим жителям з’їхалися зведені загони поліції та Нацгвардії, розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці ведуть постійний моніторинг ситуації на території підтоплення.

"Наразі особовий склад забезпечує охорону публічного порядку біля об’єктів, які потребують першочергового захисту у разі погіршення ситуації. Також здійснюється посилене патрулювання з метою своєчасного виявлення підтоплених та зруйнованих ділянок доріг, а також місць, де рух транспорту повністю або частково заблокований", – зазначив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.

Наслідки повені на Одещині
Наслідки повені на Одещині

Наслідки повені на Одещині
Наслідки повені на Одещині

Наслідки повені на Одещині
Наслідки повені на Одещині

Теги: Новини Одеси Новини України Повінь в Україні
Джерело: 24 Канал
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