Дунай вийшов з берегів, у небезпеці жителі прибережної зони на Одещині: є фото

Від пятниці, 23 березня, через танення снігу і значні опади вода в річці Дунай перевищила критичну позначку і вийшла з берегів. У полоні холодної водяної стихії опинилися жителі прибережної зони Вилкове Кілійського району Одеської області.

Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області. Читайте також: Море вийшло з берегів, "відрізавши" Арабатську стрілку від материка: є фото "На допомогу місцевим жителям з’їхалися зведені загони поліції та Нацгвардії, розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", – йдеться у повідомленні. Правоохоронці ведуть постійний моніторинг ситуації на території підтоплення. "Наразі особовий склад забезпечує охорону публічного порядку біля об’єктів, які потребують першочергового захисту у разі погіршення ситуації. Також здійснюється посилене патрулювання з метою своєчасного виявлення підтоплених та зруйнованих ділянок доріг, а також місць, де рух транспорту повністю або частково заблокований", – зазначив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.

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