Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Останні дні на чемпіонаті світу-2018 пройшли "під знаком" криміналу. Про це та багато іншого – в нашому черговому огляді цікавих історій.

Від любові до ненависті – один промах

Раніше форвард збірної Данії Ніколай Йоргенсен був на хорошому рахунку у фанатів. Проте варто йому було не забити пенальті у ворота Хорватії...

Футбольний союз Данії написав до поліції заяву щодо погроз на адресу Йоргенсена.

Ми не повинні приймати погрози про вбивство – ні на адресу зірок футболу, ні на адресу політиків. Це абсолютно неприпустимо! – йдеться в заяві ФСД. – Ми повідомили про погрози до поліції, щоб зупинити це безумовство.

Цікаво, що крім Йоргенсена післяматчеві пенальті не забили ще два гравці збірної Данії, яка через це програла Хорватії і вилетіла з ЧС-2018. Однак справжня істерія у соцмережах з погрозами вбити розгорнулася саме навколо Ніколая. Можливо, він ще чимось не вгодив уболівальникам?



Ніколай Йоргенсен щойно схибив...

До речі, це вже другий випадок на цьому Мундіалі, коли футболіста залякують вбивством. Першою жертвою став захисник збірної Колумбії Карлос Санчес Морено, який у матчі проти Японії вже на 3-й хвилині зіграв рукою у власному карному майданчику, заробив червону картку і пенальті. Той матч колумбійці програли – і в соцмережах почалося...

Викрадення зі щасливим кінцем

У капітана збірної Нігерії Джона Обі Мікела, виявляється, була ще й не така біда! Вчора стало відомо, що 26 червня за кілька годин до матчу Нігерія – Аргентина бандити викрали батька футболіста! І повідомили Джону телефоном, щоб він сплатив викуп і не повідомляв поліцію – інакше його батька вб’ють. Проте Обі Мікел таємно сповістив правоохоронців, тому про викрадення не знали ні партнери, ні тренери команди.

Я був емоційно знищеним, не знав, чи виходити на поле… Але все-таки вирішив, що не можу підвести 180 мільйонів нігерійців, – розповів тепер гравець.

Врешті-решт, через тиждень після викрадення нігерійські спецслужби звільнили Обі Мікела-старшого. Чоловік зараз перебуває у лікарні, бо довгий час піддавався тортурам.

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А той матч нігерійці програли 1:2. Може тому, що Обі Мікел на полі подумки був "в іншому місці"...

Пройшовся Москвою і… мінус 14 тисяч доларів!

Російська поліція вже зафіксувала чимало заяв від іноземних фанатів про крадіжки гаманців, коштовностей і гаджетів. Вчора ввечері надійшла чергова, але ми виокремлюємо її як поки що рекордну.

Громадянин Колумбії повідомив поліцейським, що в центрі Москви у нього вкрали гаманця. Вболівальник одразу цього не помітив, а схаменувся лише, коли побачив на мобільнику смс від банку про списання з рахунків значних сум грошей. У підсумку, колумбієць втратив майже 14 тисяч доларів.

Легенда "Спартака" тепер грає за Англію

Тим часом, англійські фанати ведуть себе в Росії, як удома.

Напередодні в соцмережах і медіа розлетілося відео, як у Москві британці зустріли на вулиці чоловіка, схожого на російського вождя Володимира Леніна, підняли його на руки і… посадили в смітник. (Цікаво, як мститимуться англійцям чисельні російські прихильники комунізму?)

А тепер справжнім хітом стало фото пам'ятника відомому російському і радянському футболісту Федору Черенкову.



Пам'ятник Федору Черенкову

На світлині видно, що на грудях легенди московського "Спартака" красується напис "England". (Тепер цікаво, якою буде відповідь фанатів-спартаців?)

Футбол для росіян – як анастезія

Поки злодії грабують, а фанати бешкетують, російська поліція хапає протетстувальників.

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У Санкт-Петербурзі силовики затримала чотирьох учасників руху "Весна", які влаштували акцію протесту проти репресій та тортур у Росії. Юна дівчинка у білій закривавленій спідниці лягла на постамент Забиваки – це талісман ЧС-2018. Інші учасники акції (серед них двоє неповнолітніх) підтримували її і фотографували. Всіх буквально через кілька хвилин затримала поліція. Причому, головній героїні "показу", якою виявилася 16-річна Ліка Петровська, стало зле, і її забрала швидка.



Акція "Весни" проти репресій і тортур у Росії. Поліція вже тут як тут...

Пізніше Петровська заявила, що цією акцією вони хотіли звернути увагу на те, що "Росія зараз показує іноземцям хороші речі, а люди в Росії, як і раніше, страждають".

В соцмережах активісти "Весни" написали, що не виступають конкретно проти чемпіонату світу з футболу, а лише хочуть нагадати, що під час Мундіалю влада обмежила свободу висловлювання поглядів. Згадали вони й українського політв'язня Олега Сенцова.

У в'язницях голодують невинні, такі як Сенцов. А саме свято сприймається як анестезію після пограбування країни: підвищення податків, акцизів і пенсійного віку, – заявили активісти.



Активісти наголошують: Росія – кривава країна

Справжній "облом"

Про біди сучасної Росії, серед яких низький дохід громадян і мізерні пенсії, також згадав у своїй новій пісні "Спортивная" креативний російський музикант і поет Вася Обломов.

Відеокліп, викладений Обломовим сьогодні в YouTube, одразу викликав жваві обговорення.

Вася Обломов "Спортивная" – дивіться відео!

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