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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Дурниця для міленіалів, – фінансовий аналітик про слабкі місця криптовалюти біткойн

01:42, сьогодні 1041 Читать новость на русском
Біткойн
Біткойн / Фото з вільних джерел

Надзвичайно популярний біткойн, криптовалюта, яку цінують за неприв'язаність до будь-якої іншої "реальної" валюти, насправді є таким самим аналогом золота, тільки цифровим.

На думку фінансового аналітика Віталія Каценельсона, світова економіка живе невідповідно до своїх достатків і вганяє саму себе в борги, пише "Новое время".

Тож зазвичай така поведінка призводить до підвищення світових процентних ставок та інфляції. Але не тоді, коли є центральні банки.

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Місцеві банкіри просто скупили ці борги, і це призвело до того, що світові процентні ставки знизилися до майже нульової позначки.

Всі ці логічні невідповідності та приховані слабкі місця світової економіки проявилися в такій цифровій формі, як біткойни. Основний аргумент існування біткойну мало чим відрізняється від аргументації існування золота: центральні банки не можуть його роздрукувати... На відміну від золота, транспортування якого вимагає мільйонів доларів, майже невагома флешка буде зберігати ваші біткойни на суму від одного до мільярда доларів,
– додав він

Теги: Біткойн гроші
Джерело: 24 Канал
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