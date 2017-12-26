Дурниця для міленіалів, – фінансовий аналітик про слабкі місця криптовалюти біткойн

Надзвичайно популярний біткойн, криптовалюта, яку цінують за неприв'язаність до будь-якої іншої "реальної" валюти, насправді є таким самим аналогом золота, тільки цифровим.

На думку фінансового аналітика Віталія Каценельсона, світова економіка живе невідповідно до своїх достатків і вганяє саму себе в борги, пише "Новое время".

Тож зазвичай така поведінка призводить до підвищення світових процентних ставок та інфляції. Але не тоді, коли є центральні банки.

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Місцеві банкіри просто скупили ці борги, і це призвело до того, що світові процентні ставки знизилися до майже нульової позначки.

Всі ці логічні невідповідності та приховані слабкі місця світової економіки проявилися в такій цифровій формі, як біткойни. Основний аргумент існування біткойну мало чим відрізняється від аргументації існування золота: центральні банки не можуть його роздрукувати... На відміну від золота, транспортування якого вимагає мільйонів доларів, майже невагома флешка буде зберігати ваші біткойни на суму від одного до мільярда доларів,

– додав він