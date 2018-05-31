Дуров звинуватив Apple у блокуванні оновлень Telegram

Після новини про погрози Роскомнадзору заблокувати App Store, якщо Apple не видалить із магазину Telegram, на сайті месенджера з’явилася інформація, що корпорація з Купертіно вже давно блокує оновлення додатку. А сьогодні, 31 травня, Павло Дуров звинуватив Apple в глобальному блокуванні оновлень додатків.

Про це повідомляє 4pda.

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"На жаль, Apple блокує оновлення нашого додатку для iOS у всьому світі з середини квітня", – йдеться на сайті Telegram в розділі FAQ.

Інформацію про блокування оновлень підтвердив і творець месенджера Павло Дуров.

Apple не дозволяє Telegram оновлювати свої додатки для iOS по всьому світу з тих пір, як російська влада наказала Apple видалити Telegram з App Store. Росія заборонила Telegram на своїй території в квітні, тому що ми відмовилися надавати ключі для розшифровки всіх повідомлень користувачів,

– наголосив Павло Дуров.

Також він підкреслив, що Telegram зробив єдиний правильний вибір, зберігши право користувачів на недоторканність приватного життя. На жаль, Apple не підтримала месенджер. У той час як росіяни становлять всього 7% від всіх користувачів Telegram, Apple блокує оновлення для всіх користувачів Telegram по всьому світу з середини квітня. Керівництво продовжує робити все можливе для вирішення цієї ситуації.

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За словами Дурова, через неможливість оновлень у користувачів iOS 11.4 некоректно працюють деякі функції Telegram, зокрема, стікери. Компанія Apple поки не дає ніяких коментарів. Так що невідомо, чи пов'язане блокування оновлень з вимогою Роскомнадзора.

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