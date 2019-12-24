Душа моя лежить до іншого: Мальський прокоментував звільнення з посади глави Львівської ОДА

Звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади голови Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський повідомив, що повертається до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.

Маркіян Мальський подякував за довіру президенту Зеленському та мешканцям Львівщини, які підтримали його кандидатуру при обговоренні. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Він також зазначив, що на період його головування припало чимало випробувань, більшість з яких вдалося врегулювати.

Серед таких проблем він, зокрема, назвав:

загибель людей у Дрогобичі при обвалі будинку,

часті відімкнення електропостачання на шахтах та потреба виплат заборгованості по зарплатах,

падіння літака з п’ятьма жертвами,

невчасний запуск опалювального сезону у Новому Роздолв та Новояворівську.

Що відомо про відставку Мальського

Відзначимо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити голів Львівської та Закарпатської облдержадміністрацій – Маркіяна Мальського та Ігоря Бондаренка. Таку заяву президент зробив на зустрічі Ради розвитку громад і територій.

Як зауважив Зеленский, він не побачив вагомих результатів.

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Що відомо про Маркіяна Мальського

Його Зеленський особисто представив головою Львівської ОДА на початку липня. Тоді Мальський зауважив, що пропозиція йому очолити Львівську ОДА була певною несподіванкою, оскільки планував займатися іншою діяльністю.

Народився він у 1984 році. Закінчив юридичний і факультет міжнародних відносин Львівського національного університету, а також Київський національний університет імені Шевченка, Інститут Світової Торгівлі у Швейцарії та Стокгольмський Університет у Швеції. Також він має ступінь кандидата юридичних наук.

До того, як очолити Львівську ОДА, він був адвокатом і керівником Західноукраїнської філії адвокатського об’єднання Arzinger. Спеціалізувався на наданні юридичної підтримки в інвестиційних проєктах, а також вирішенні спорів. Раніше він ще працював юристом в групі міжнародного арбітражу в компанії Freshfields Bruckhaus Deringer у Парижі.

Після Революції гідності Мальський виграв у публічному конкурсі на посаду начальника ДФС у Львівській області, але відмовився її обійняти. Причиною відмови вказав "розбіжність у баченні розвитку та цілей служби після співбесіди з Романом Насіровим".

Крім того, з жовтня 2016 року він був Почесним консулом Австрії у Львові.

За версією журналу "Новое время", у 2019 році у рейтингу найвпливовіших людей Львівщини Маркіян Мальський посів 11 сходинку.

Серед гучних подій, які відбулася за його каденції, відзначимо силовий розгін мітингувальників у Соснівці на Львівщині. Активісти помітили вагони з вугіллям із написом "Росийские Железные Дороги" та переконували, що це російське вугілля, і воно, замість українського, піде на теплові електростанції регіону. Тому почали їх блокувати. Сам Мальський говорив, що законних підстав для того, що не допускати російське вугілля на територію України немає.