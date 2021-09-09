"Душив батогом" посеред вулиці: в Одесі перехожий відбив дівчину у "батька" – відео

Моторошний випадок стався просто в історичному центрі Одеси. Чоловік ймовірно душив неповнолітню дівчину батогом для худоби. На щастя, неподалік були небайдужі перехожі.

Інцидент в Одесі стався на вулиці Базарній. Відео з місця події опублікували у соцмережах.

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Кривдник душив дитину батогом

На оприлюднених кадрах видно, що чоловік затягнув батіг на шиї в дитини. Коли перехожий наказав звільнити дитину, кривдник сказав, що не душить дівчину, а просто "тримає", і є її батьком.

Водночас сама дівчина просилася на свободу і кричала. Захисник бив зловмисника ногами, а потім бризнув тому в обличчя газом з балончика. Це подіяло і дитина опинилася на свободі. Вирвавшись з полону, дівчина подякувала визволителю і, похитуючись, відійшла подалі.

Чоловік обматюкав захисника дівчини, а потім попросив у перехожого води.

Чоловік "душив дитину" батогом в Одесі: дивіться відео

Зауважимо, що згідно з українським законодавством, батькам за невиконання обов'язків щодо виховання дитини може загрожувати:

попередження;

штраф на суму від 850 до 1 700 гривень.

Зверніть увагу! 24 канал не може підтвердити або спростувати, що чоловік на відео – батько дитини.