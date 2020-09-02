Чому одночасно відбувається багато дурниць і "зрад" в українській економіці, а ситуація насправді залишається гарною і ми досить легко проходимо кризу. Далі – оригінал українською.

На что сейчас похожа ситуация в украинской экономике. Давайте мыслить образно. Так просто будет легче понять.

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Море или лужа: что выбирает Украина?

И так. Представьте. Жили вы жили в степях, плавали максимум в болоте и луже, но тут решили, что с детства любите море, вам про него много рассказывала бабушка, которая любила капитана дальнего плаванья, да и родственники за границей, уехавшие на заработки, рассказывают, что море это лучше чем лужа. И вы выгоняете тех, кто говорил, что лужа – это стабильность и решаете строить корабль. Потому что море оказывается рядом. И все возможно.

И вот родственники из-за границы вам присылают чертежи, инженеров, плотников и вы строите корабль. Родственники же муштруют вашу команду, рассказывают, что и когда делать, как управлять кораблем. Учат их, что такое компас, как завязывать морские узлы и чем отличается море от океана. Вы выбираете капитана, боцмана, штурмана и направляетесь в путь. Выходите в шторм, у многих начинается морская болезнь, некоторые страдают от жары, кто-то даже успел выпасть за борт, но вы в итоге стаете на курс, ловите попутный ветер и начинаете идти через океан.

Но морская болезнь не прошла зря. На корабле много недовольных. Винят капитана и его команду, а также родственников из-за границы. В итоге, ряд пассажиров первого класса, у которых было и возле лужи все хорошо, и которые не особо и хотели ехать в путешествие, помогают юнге стать капитаном.

Юнгу выбирают всем кораблем, юнга назначает своих друзей боцманом, штурманом и коком.

А потом решает, что все, что рассказывали родственники из-за границы про управление кораблем чушь, выбрасывает за борт чертежи, инструкции, выпускаете термитов, отправляет оставшихся на борту консультантов в трюм и разбивает компас. Юнга считает, что всю жизнь в луже плавали и нормально все было, а значит и в море будет прекрасно.

Экономика как и погода – непредсказуема

И самое интересное, что корабль плывет. Ветер остается попутным. Погода хорошая. Корабль продолжает оставаться на плаву и приближаться к цели. И, кажется, что юнга может управлять кораблем точно также, как и любой капитан и не нужны ему инструкции и можно слушать опытных обитателей лужи, а не этих консультантов от родственников. И можно спустить их на шлюпке возле ближайшего необитаемого острова и идти дальше. И с ними отправить часть пассажиров, которые кричат, что боцман пьет и скоро отдаст концы, кок страдает старческим слабоумием, пассажиры первого класса выпили весь ром, сменив его соленной водой, а штурман работает на пиратов.

Почему так получается? Просто ветер попутный. Паруса выставлены, термиты еще не прогрызли доски и корабль движется. Слишком хорошая погода. Которая, кажется юнге, такой будет всегда. В конце концов, когда европейцы в первый раз попали в Тихий океан, они и назвали его Тихим. Но он совсем другой… И юнга еще не знает, что погода может измениться. Что надо уметь идти не только на попутном ветре. И что случится тогда, когда погода измениться, себе представить трудно.

Но погода непредсказуема. Как и ситуация в мировой экономике. Где денег очень много. Они стоят очень дешево. И любой стране пока могут прощать любые ошибки инвесторы, ведь деньги надо куда-то девать. И даже если страна замораживает сотрудничество с МВФ, инвесторы могут закрыть на это глаза. Ведь погода хорошая. А денег очень много. А после коронакризиса, который залили еще большим количеством денег, их стало неприлично много. И, кажется, что так будет всегда.

Обратите внимание! Это серьезный международный скандал: где логика в запрете въезда иностранцам?

Но когда-то ветер переменится. Когда то солнце зайдет за тучи. И что случится в этот момент с кораблем трудно себе представить. Как и что случится с экономикой, в управлении которой допустили максимальное количество ошибок и где все позитивные изменения уничтожены.

Но об этом мы подумаем завтра. Когда ветер переменится.