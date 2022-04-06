Наразі процес відбувається, хоча й повільно. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Варто прочитати Дискусії тривають, – Квін відповіла, чи може Україна отримати винищувачі

"Дуже повільно, але насправді можемо говорити, що у певних аспектах щодо зброї справді крига скресла", – наголосив Денисенко.

Чехія, Естонія, США допоможуть Україні

За його словами, Естонія надала Україні протитанкові гармати. Чехія заявила, що передасть для потреби наших Збройних Сил Т-72 та БМП-1. США виділяють 100 мільйонів доларів на протитанкове озброєння.

Нібито крига скресла, але найголовніше питання – швидкості передачі всієї техніки,

– зауважив радник глави МВС.

Він вважає, що після злочинів окупантів у Бучі, які побачив світ на світлинах, можливо, озброєння почнуть надавати активніше.