На Одещині правоохоронці 15 травня знайшли 4-річну Аміну Витичак. Пошуки дівчинки тривали з 14 травня.

Дитину знайшли на відстані 10 кілометрів від дому. У Департамент карного розшуку розповіли, що такий позитивний результат є наслідком скоординованої роботи правоохоронців, волонтерів та односельців.

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Дитину знайдено. Дуже злякану, голодну, проте на щастя живу,

– мовиться у повідомленні.

Пошуки тривали приблизно 10 годин. До них залучили понад 200 людей.



Аміна Витичак / Департамент карного розшуку​

На Одещині знайшли Аміну Витичак: дивіться відео

Деталі про пошуки Аміни Витичак