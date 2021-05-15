Дуже злякана і голодна: на Одещині рятувальники відшукали 4-річну дівчинку

На Одещині правоохоронці 15 травня знайшли 4-річну Аміну Витичак. Пошуки дівчинки тривали з 14 травня.
Джерело:Департамент карного розшуку
Дитину знайшли на відстані 10 кілометрів від дому. У Департамент карного розшуку розповіли, що такий позитивний результат є наслідком скоординованої роботи правоохоронців, волонтерів та односельців.
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Дитину знайдено. Дуже злякану, голодну, проте на щастя живу,
– мовиться у повідомленні.
Пошуки тривали приблизно 10 годин. До них залучили понад 200 людей.
Аміна Витичак / Департамент карного розшуку
На Одещині знайшли Аміну Витичак: дивіться відео
Деталі про пошуки Аміни Витичак
- Аміна Витичак зникла близько 16:00 14 травня.
- На місце події прибули керівники районної поліції, а також слідчого та кримінального блоку.
- Правоохоронці, волонтери та односельці дівчинки провели цілу низку пошукових заходів.
- Зокрема, прочісували поля, посадки, цвинтарі, а також покинуті будівлі.