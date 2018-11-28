"Дуже еротичний голос", Клопп знову здивував усіх під час прес-конференції: відео

Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп славиться вмінням видавати "вогняні" прес-конференції. Але цього разу німець переплюнув себе.

Кумедний інцидент стався напередодні матчу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ.

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Німець мав відповісти на питання французького журналіста про Садіо Мане, але несподівано схопився за навушник:

"Між іншим, дуже еротичний голос у перекладачки. Хочете послухати? Вітаю. Вау. Повторіть питання, будь ласка", - сказав Клопп.

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Нагадаємо, матч ПСЖ – "Ліверпуль" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00.