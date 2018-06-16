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Дуже хотів би ще раз відвідати Донецьк, – найвідоміший конферансьє боксу Баффер прибув до Києва

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Найвпізнаваніший голос боксу у світі вперше приїхав до Києва. Легендарний Майкл Баффер прибув до української столиці напередодні головного поєдинку за чемпіонський пояс WBА.

Чинний чемпіон світу у найлегшій вазі до 51 кілограму український боксер Артем Далакян захищатиме свій трофей у бої з тайландським боксером Сірічаї Тайєном. Саме цей бій анонсуватиме Баффер.

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Відомий конференсьє славиться особливою фразою: "Let`s get ready to rumble", що у перекладі звучить, як "Нумо приготуємось до бою". Ця фраза розпочинала поєдинки таких знаменити легенд у світі боксу, як: Моххамед Алі, Майк Тайсон, Ленокс Льюіс, братів Кличків. Цю фразу Баффер навіть запатентував. Три рази легендарний конферансьє відкривав боксерські поєдинки у Донецьку, однак у Києві – вперше, і вже завтра запланував зробити першу екскурсію по столиці. 

Тут так багато речей, які я б хотів побачити в Києві. Я добре знайомий з мером Києва, Віталієм Кличком, але навряд він зараз у місті, тож я подивлюся місто сам. Планую подивитись визначні місця. Але, на жаль, цього разу я тут ненадовго, тож обов'язково повернуся сюди, аби ознайомитися з містом краще, обіцяю. Дуже хотів би ще раз відвідати Донецьк, коли там все буде мирно,
– розповів найвідоміший конферансьє боксу Майкл Баффер. 

 

Теги: Новини України Бокс Новини Києва Новини Донецька Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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